¿Cuál es el verdadero significado de "Aserejé" de Las Ketchup, canción acusada de satánica?

Las Ketchup crearon un hit que marcó el inicio del siglo XXI, el emblemático tema "Aserejé". Con su ritmo pegadizo y su peculiar coreografía, conquistaron a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, la letra que la compone causó opiniones divididas en los fanáticos, ya que si bien algunos nunca se pusieron a pensar su significado, otros la catalogaron como una especie de "ritual satánico".

El tema, cuyo videoclip cuenta con más de 197 millones de reproducciones en Youtube, fue relacionado con el diablo a partir de una investigación que hizo un grupo religioso de educadores mexicanos. Según ellos, el protagonista de la canción, que se llama Diego, es en realidad Lucifer.

En la interpretación que este grupo realizó, explicaron que la parte que dice "Diego tiene chulería", significa alabar a un diablo "hermoso". Además, expresaron que el título del tema era una invitación "a ser hereje".

"Aserejé, ja deje tejebe tude jebere. Sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí…, cobra sentido cuando analizamos a Diego, el protagonista de la canción. En más de una parte hacen referencia a que el hombre está drogado, cuando dicen ‘con la luna en las pupilas’. Durante una noche de fiesta, la canción favorita de Diego comienza a sonar y él ‘la baila, y la goza y la canta’, o al menos eso intenta, pero no lo consigue por el estado en el que se encuentra. Si no tiene significado es porque algo oculta, por lo que lo mejor es no escucharla", declaró en 2002 un vocero del Instituto Departamental Evangélico hondureño a La Vanguardia.

La respuesta de Pilar Muñoz ante la grave acusación

Una integrante del trío, compuesto las hermanas Pilar, Lola y Lucía Muñoz, defendió la canción luego de los rumores que circularon. "Cuando nos enteramos de eso nos sorprendió bastante. Pero bueno, sabemos que hay gente que saca noticias o historias que no tienen que ver con la realidad y dicen cosas sin saber", respondió. Y resaltó: "Por supuesto que nuestra letra no tiene nada satánico".

En tanto, Manuel Ruiz Queco, compositor y productor de "Aserejé", confesó que utilizó de manera ingeniosa y en forma de parodia, la primera estrofa de la canción “Rapper’s Delight”, del trío de hip hop The Sugarhill Gang, para componer el estribillo de la canción.

Durante una noche de fiesta, la canción favorita de Diego comienza a sonar y eso tiene relación con la parte de la canción estadounidense que dice: “I said a hip hop hippie to the hippie the hip, hip a hop, and you don’t stop, a rock it out. Bubba to the bang bang boogie, boobie to the boogie to the rhythm of the boogie the beat”.