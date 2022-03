Rubén Blades le respondió a Residente y J Balvin con un rap y Twitter se llenó de memes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El músico Rubén Blades se grabó en su estudio casero para responder a las menciones de su nombre en la comentada "tiraera" generada por la canción que lanzó Residente junto al beatmaker Bizarrap, en que arremetió contra el colombiano J Balvin. Los internautas no han dejado pasar la oportunidad para, de nuevo, sacar risas de la confrontación.

En este nuevo capítulo de la pelea entre los artistas del género urbano, Blades tuvo tiempo para darle recomendaciones a René —el nombre de pila del artista que creó Calle 13—, atacar a J Balvin y hasta promocionar su nuevo álbum en menos de un minuto.

No es primera vez que el célebre salsero hace que las cejas se levanten entre sus seguidores. Hace unos años le escribió un ensayo a su viejo compañero de la Fania All Stars, Willie Colón, porque este último le reclamó por quejarse de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, país donde ambos viven y en el que se conocieron.

En este nuevo video, acompañado de unos beats que él mismo creó, le aconsejó a Residente que no le dedicara tiempo a Balvin. Ofreció rimas rapeadas e hizo referencia a una publicación del reguetonero paisa en la que sólo escribió: “Amor y cariño”.

¨No le pongan Atención a esas Cosas¨

[El 14 de mayo Salswing! en el Coliseo de Puerto Rico, con Roberto Delgado Big Band] pic.twitter.com/ymsfVPoxtn — Rubén Blades (@rubenblades) March 11, 2022

"Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios y ese conflicto ajeno hoy me obliga a un comentario. Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro: aconsejo a René porque lo quiero como hermano", rapea Blades. "Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca, me digo: Rubencito, águila no caza moscas. Amor y cariño es amor y control, dejar que el niño chille a veces es mejor".

Entre otros versos, Blades llama a calmarse escuchando "el álbum del año", o sea su disco Salswing. Remata todo repitiendo: "No le pongas atención a esas cosas", misma frase que llevaba estampada en su remera al momento del registro de la inesperada pieza.

En menos de 24 horas desde que el video fue publicado en las redes de Blades, las redes sociales se llenaron de memes. Aquí, un repaso:

- Pusiste a rapear a Rubén Blades, ¿estás feliz? pic.twitter.com/GoFD9PiaRR — El Tío Pelis (@Pelicolombianas) March 11, 2022

Rubén Blades rapeando sobre Residente y J Balvin: pic.twitter.com/CbF5EmGaCs — Historias Carulla (@Yanfri__) March 11, 2022

Jbalvin respondiendole a Rubén blades pic.twitter.com/z83eF9w0jY — el piki😎 (@elpiki233) March 11, 2022

J Balvin enterándose que es la mosca en la canción de Rubén Blades. pic.twitter.com/w7Ew8xY8so — La flor de la canela ✨ (@SrtaWine) March 11, 2022

Ruben Blades quedó en el medio del enfrentamiento entre Residente y J Balvin desde el primer momento, ya que iba a ser homenajeado en los premios Grammy a los que el colombiano llamó boicotear. Así, el puertorriqueño interpretó que de alguna manera su reclamo también boicoteaba la celebración de una de las figuras más relevantes de la música latinoamericana, y comenzó la pelea que todavía sigue.