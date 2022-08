El regreso de La Furia, Juan Casanova en vivo y más lanzamientos de música uruguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"como el primer día" La Furia está de regreso

La Furia, el grupo detrás de éxitos como "Bola de nieve" y "La chica del lugar", está de regreso. La semana pasada publicaron "Como el primer día", su nueva canción. Con un sonido renovado, los cantantes Javier Telesca, Gustavo Domínguez y Esteban López fusionan pop y cumbia de la mano de enriquecedores arreglos de vientos y acordeón. Las frases de guitarra acústica le añaden cálidos detalles a la canción.

"Como el primer día" es una optimista invitación a celebrar el camino recorrido por una pareja: "¿Qué te parece si esta noche nos vemos a los ojos y disfrutamos del mundo? / Nos vemos a los ojos y disfrutamos un segundo, / Que tengo tu amor, que tienes mi amor, / Que pasamos otro día, juntos tú y yo". El videoclip completa la historia de una manera original: muestra qué pasó con las protagonistas de "La chica del lugar", "El bikini a rayas" y "Bola de nieve".



La Furia - "Como el primer dia"

"poesía de guerra" Juan Casanova reimagina su repertorio

Poesía de guerra, el espectáculo que Juan Casanova creó en el año 2000 para narrar su historia a través de canciones, finalmente se volvió disco. Grabado en vivo en Sala del Museo, incluye nuevas versiones de clásicos de Los Traidores —como "Viviana es una reaccionaria" y "Flores en mi tumba"— y de Assimo, junto a nuevas composiciones.

Entre las novedades está "Ad Hoc Manifiesto”, un reggae que revive el lado más rebelde de The Clash en la época de Sandinista! y que fue nominada a mejor canción del año en los inminentes Premios Graffiti. “Los pibes no se pinchan ni se los amordazan, / No al estado policial, no al apartheid sanitario, / Basta de miedo en los medios de propaganda”, escupe con rabia sobre el ritmo entrecortado y sumamente percutivo de una guitarra eléctrica. “La unión hace la fuerza cuando estamos juntos, / Porque sin miedo, lo que hay es amor y coraje”, propone luego con calma.

Poesía de guerra refleja la madurez que Casanova adquirió como intérprete y es una buena idea para redescubrir su repertorio. Su nueva lectura de "Flores en mi tumba", donde se acompaña de un cuarteto de cuerdas y del piano de Luciano Supervielle, se lleva todos los aplausos.

"Tonada desentonada" Copla Alta y Florencia Núñez, juntos

Copla Alta, el dúo formado por Néstor Moreno y Alejandro Silvera, sigue adelantando su disco de colaboraciones. A las nuevas versiones de "Si se trata de cantar" (con Labanois & Carrero), "Hablan de ti" (con Chacho Ramos) y "No me mires así" (con Lucía Aramburu), se acaba de sumar la de "Tonada desentonada", regrabada junto a Florencia Núñez.

A diferencia de la original, que se editó en el disco Buenas nuevas (2019), Copla Alta llevó a su canción a un terreno más relajado y calmo. Y basta con escuchar el sensible fraseo de la guitarra al inicio de la canción —con armónicos incluidos— para confirmarlo: esta relectura de "Tonada desentonada" está entre lo más minimalista de su repertorio.

Como si se tratara de una expansión del camino construido en Porque todas las quiero cantar, Núñez profundiza en su veta folclórica con una fina interpretación que completa la intención de la letra: "Yo pude vivir sin verte, hasta el día en que te vi, / Te vi y olvidé la muerte, desde entonces no viví". El dúo, por su parte, ofrece una de sus interpretaciones más delicadas y dialoga con comodidad con la voz de Núñez. Es un gran acierto.

"Resumiendo" Gonzalo Moreira estrena carrera solista

Luego de los dos recitales que ofreció en abril en la sala Hugo Balzo, Gonzalo Moreira finalmente editó Resumiendo, su esperado debut solista. A los 67 años, el exmiembro de Rumbo y de Canciones Para No Dormir La Siesta reunió a canciones como "El faro del fin del mundo" y "Los fantasmas de la Torre Olímpica" —que había estrenado en 2004 en su espectáculo junto a Mauricio Ubal— y las reimaginó en un disco.

Con la producción de Bruno Cammá, Moreira presenta una colección de letras compuestas por artistas como Raúl Castro, Claudio Invernizzi y Julio de Caro. En el repertorio destaca su nueva versión de "El País de las Maravillas", que grabó junto a sus hijos; y "Después de la una", una murga-canción que aborda la soledad más pura. "A la una, después de la una, la intemperie habita adentro, y no hay radio que te salve de tus más viejos recuerdos", canta Moreira. Eso sí, ese mensaje oscuro se viste con un abordaje musical luminoso y esperanzador. Valió la pena la espera: Resumiendo es un muy buen inicio de carrera solista.

"Largavista" Salió el segundo disco de Trío Ventana

El proyecto protagonizado por Hernán Peyrou y los hermanos Martín y Nicolás Ibarburu editó Largavista, su esperado segundo disco. Se presenta como la expansión de Amigo imaginario (2017), ya que mantienen su interés por unir, a través de una impronta acústica y de raíz, géneros como el jazz, el candombe y el folklore.



Según adelantaron, las nuevas canciones “se inspiran en la necesidad de detenerse a mirar lejos. Es un canto a la claridad que ofrece la lejanía. Habla de raíces y también de futuro. Es un agradecimiento a la pausa, para ver y no solo para mirar”. En el repertorio destacan “La sed del mar”, un candombe grabado con Carlos Aguirre en el que se lucen las cálidas frases de la guitarra de Nicolás Ibarburu; y la bellísima “Candombe Montaña”, que cuenta con la participación de Edú “Pitufo” Lombardo y Urbano Moraes.

"Sol de otoño", por otra parte, también califica entre lo mejor del disco. Grabada junto a Hugo Fattoruso, que canta con la misma delicadeza que lo hizo en 2013 en "La caricia" —del álbum debut de HA Dúo—, el Trío Ventana ofrece una letra reflexiva y bien contemplativa.