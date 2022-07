La reacción de Metallica a "Stranger Things 4": "Quedamos totalmente impresionados"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mientras que “Running Up That Hill (A Deal With God)”, de Kate Bush, fue el tema insignia de la primera parte de Stranger Things 4, el segundo volumen de la exitosa serie de Netflix tuvo a “Master of Puppets”, de Metallica, como protagonista.



A través de su cuenta de Instagram, la banda publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para celebrar la inclusión de música en la serie. “La forma en que Los Hermanos Duffer incorporaron canciones en Stranger Things siempre fue de otro nivel, por lo que estábamos más que emocionados de que no solo incluyeran ‘Master of Puppets’ en la serie, sino que tuvieran una escena tan fundamental construida a su alrededor”.



“Todos estábamos emocionados por ver el resultado final y cuando lo vimos quedamos totalmente impresionados... está tan extremadamente bien hecho que algunos pudieron adivinar la canción con solo ver unos segundos de las manos de Joseph Quinn... ¡en el tráiler! ¿Qué tan genial es eso? Es un honor increíble ser una parte tan importante del viaje de Eddie y estar una vez más en compañía de todos los otros artistas increíbles que aparecen en el programa”, concluyeron.



A menos de una semana de haber estrenado su capítulo final, Stranger Things confirmó que su historia no se termina, ya que volverá a Netflix con una serie derivada y dará el salto a los escenarios con una obra de teatro, anunciaron el miércoles los creadores del formato, Matt y Ross Duffer.



A través de un comunicado, el gigante del streaming reveló que los hermanos Duffer crearon su propio estudio, Upside Down Pictures, con la que harán varias colaboraciones con el servicio. Eso incluirá un spin off, que le dará continuidad a esta aventura que terminará con la quinta temporada, todavía sin fecha de estreno.