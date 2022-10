Primavera 0 con Jack White y Cat Power: horarios, detalles y precios de las entradas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un clásico de estación: hoy en el Teatro de Verano llega una nueva edición del festival Primavera 0. Lo hará con Jack White, uno de los grandes últimos nombres del rock, y Cat Power, el proyecto de Chan Marshall que ya estuvo dos veces en Uruguay.



Las puertas abren a las 19.30, Cat Power sube al escernario a las 20.15 y a las 21.30 le toca a White. Aún quedan entradas en Abitab con precios que van de 3.200 a 3.800 pesos..



White llega en una escala de su gira The Supply Chain Issues Tour que empezó en abril en Estados Unidos, ya pasó por Europa, volvió a Estados Unidos y después se va a Asia. El tour está respaldando la salida de Fear of the Dawn y Entering Heaven Alive, los dos últimos discos de White editados simultáneamente.



Conocido mundialmente a través de White Stripes, la banda que compartía con la baterista Meg White y que consiguió un hit mundial con “Seven Million Army” en 2003. Desde entonces, el guitarrista nacido en Detroit en 1975, ha construido una carrera sostenida con bandas como The Raconteurs y Dead Weather, convirtiéndose en uno de los grandes instrumentistas del rock actual.



El repertorio de la gira se ha ido armando de manera espontánea en cada show pero está claro que habrá tonadas de todos sus proyectos y que, en algún momento, todo el Teatro de Verano, va a corear el riff de “Seven Million Army”.



Cat Power estuvo en La Trastienda el 27 de mayo de 2013 en una revancha de un show algo fallido en 2010 en el Cine Plaza. En su sonido hay rastros de folk, punk, blues y soul que siguen presente en su último disco, Covers, que incluye versiones de canciones de Iggy Pop, Frank Ocean, Lana del Rey, Jackson Browne y Nick Cave. La lista es bastante identificativa de los caminos musicales de Marshall. Su setlist incluye canciones de todas sus etapas.



Es la décima edición del Primavera 0, el festival que en todos estos años acercó artistas como Sonic Youth, Garbage, Café Tacvba, Blur, Queens Of The Stone Age, The Chemical Brothers, Iggy Pop, Gorillaz, Nick Cave & The Bad Seeds y Patti Smith. Este año hubo una edición especial con Gorillaz y Nathy Peluso.