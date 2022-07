Tragedia en show en Hong Kong: una pantalla gigante cayó sobre bailarines del grupo Mirror

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al menos tres personas resultaron heridas después de que una pantalla gigante del Hong Kong Coliseum cayera este jueves sobre el escenario mientras se celebraba un concierto, informó el diario hongkonés South China Morning Post.

Tres bailarines que actuaban durante el concierto del grupo local Mirror fueron golpeados por la enorme pantalla, que impactó directamente sobre la cabeza de uno de ellos. Un artista permanece en estado grave en cuidados intensivos del hospital Queen Elizabeth, con daños en el cuello.



Según la Policía de la excolonia británica, citada por el periódico, otros dos bailarines, que permanecen conscientes, fueron trasladados al hospital Queen Elizabeth, sin que hayan trascendido más detalles sobre su estado.



El concierto se detuvo tras la tragedia y el mánager del grupo, Ahfa Wong Wai-kwan, se disculpó ante el público, a quien pidió que abandonara el recinto de forma ordenada.



El posaccidente del grupo Mirror

Se trataba del cuarto concierto consecutivo que Mirror celebraba en el Coliseum, donde tenían planeado ofrecer 12 actuaciones. Tres mujeres el público debieron recibir asistencia tras padecer una crisis nerviosa a causa del grave incidente.



"Sucedió todo muy rápido y todo el mundo necesitó unos instantes para comprender lo que había pasado", explicó un asistente al concierto, citado por el diario. Organizaciones benéficas locales establecieron líneas directas para cualquiera de las 10.000 personas que asistieron al concierto y están traumatizadas por lo que vieron.

En un comunicado publicado en Facebook, el organizador del concierto, Makerville, se disculpó por causar "incomodidad a los espectadores u otras personas afectadas", y anunció que quienes asistieron al concierto podrán recibir un reembolso.



El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, pidió que se investiguen de inmediato las causas del suceso, ocurrido en la noche del jueves y cuyas imágenes se hicieron de inmediato virales en las redes sociales, recoge el diario South China Morning Post.



Mirror se formó en 2018 durante el reality show Good Night Show - King Maker. El grupo de k-pop está formado por 12 integrantes y su debut, "In a Second", los introdujo en su escena musical con buen recibimiento.

El año pasado publicaron One and All, su álbum debut, y hace apenas una semana editaron "We Are", su más reciente canción, que ya acumula 850 mil reproducciones en YouTube.