Pablo Alborán lanzó su disco más bailable, menos prejuicioso y con presencia uruguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El cantante español Pablo Alborán baila más que nunca en La cuarta hoja, un disco optimista de la mano de muchos colaboradores muy jóvenes como Aitana, la argentina María Becerra o Ana Mena, con los que ha aprendido a desprenderse de “prejuicios musicales” y a entender que “grabar con autotune puede molar muchísimo”.

"La manera de escribir y consumir música cambió a una velocidad brutal durante la pandemia. Entonces me limité a ser un observador para ver qué estaba pasando, porque yo estoy acostumbrado a hacer proyectos y discos. Cuando volví a escribir, entendí sus cosas buenas, como trabajar con artistas que no tienen nada que ver contigo y que no tener prejuicios es fundamental para aprender", explicó a EFE en una entrevista reciente.

Alborán, malagueño y nacido en 1989, ha orquestado así un disco con arreglos y hechuras más contemporáneos respecto a sus baladas más clásicas, y que es optimista desde su título, que refiere a una cuarta hoja de trébol que representa “la búsqueda de una actitud frente a lo que te depare el día a día, que es ver lo positivo en nuestras vidas y disfrutarlo”.

"La pandemia a mí me cambió todo. Aunque también ha salido así porque pude hacer una gira y prepararme para ella como nunca, volviendo a confiar en mí y en la música”, cuenta sobre un álbum que ha ido tejiendo en los escasos momentos muertos de su extensa gira por teatros, a la que puso remate hace apenas unos días.

Sin descanso, fue el viernes 2 de diciembre cuando publica La cuarta hoja (Warner Music), su sexto trabajo de estudio y uno de los más breves de su carrera (11 temas, aunque asegura que no ha sido a conciencia) y, sin dudas, el más abierto a la colaboración, siempre “obedeciendo a impulsos”.

"A Carín León le escribía por Instagram desde hacía tiempo y no me contestaba, porque llevaba tiempo queriendo hacer algo de regional mexicano. De repente, tras un concierto en el Palau de la Música de Barcelona, vi que subió un story (de Instagram) entre el público y volví a mandarle mensaje”, comenta sobre el origen de “Viaje a ningún lado”, una canción que “por la métrica, el ritmo y la cadencia”, le pedía ranchera.

En la nómina de artistas que han arrimado el hombro también están la argentina María Becerra (”Amigos”) o los españoles Álvaro de Luna (“Llueve sobre mojado”) y Leo Rizzi, junto al que coescribió “4U”.

Rizzi, figura ascendente en el pop iberoamericano, es la cuota uruguaya del disco: nació en Ibiza, pero llegó con cuatro años a Punta del Este -hijo de un uruguayo y una española-, y se quedó hasta los 15. Toda su formación fue charrúa y esa influencia todavía la reconoce en su propia música.

“Lo de Ana Mena fue por mi hermana, que es muy fan y me propuso que le mandara ‘Ave de paso’, porque justo en ese momento ella había sacado ‘Música ligera’ y me llevaba a ese mismo tipo de canción”, recuerda Alborán.

Como novedad, en temas como “Carretera y manta” o “Voraces”, es el propio artista el que asume completamente la faceta de productor. “Cuando uno sabe muy bien lo que quiere, aunque siempre es bueno delegar, no está mal intentar entender el lenguaje para comunicarte mejor”, argumenta tras trabajar en otras canciones con profesionales como Paco Salazar o Josh Tampico. También decidió presentar el álbum, con amigos e invitados, en un concierto virtual a través de TikTok Live. La gira de presentación ya tiene fechas anunciadas para España, pero no aún para América Latina; la última vez que Alborán estuvo en Uruguay fue en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, en Enjoy Punta del Este.

Entre las letras de este disco, Alborán habla por ejemplo de los amigos sanadores que siempre están para ayudar a restañar heridas y que, en su caso, nunca le han faltado pese a las complejidades de la fama.

“Nunca me he sentido solo, pero es verdad que, cuando conoces a alguien que tiene un trabajo público, se forma una idea en tu cabeza sobre cómo es, así que a la persona conocida le toca hacer un poco más de esfuerzo para demostrar que no por esa condición es un imbécil. A mí me pasaba al relacionarme con amigos de amigos, hasta que ha llegado un momento en el que he dicho: ‘Mira, si me quieres conocer, bien, y si no, pues nada’”.