Murió Christine McVie, vocalista y tecladista de Fleetwood Mac; tenía 79 años

La británica Christine McVie, cantante y tecladista de la banda de rock Fleetwood Mac, murió este miércoles tras sufrir una "corta enfermedad", anunció su familia en un comunicado.



La artista, que se retiró en 1998 pero volvió a unirse al grupo en 2014, falleció "en paz" en un hospital esta mañana acompañada de sus allegados, según el comunicado publicado en su página oficial de Facebook.



Sus compañeros de Fleetwood Mac expresaron su dolor por la muerte de McVie, compositora de éxitos como "Little Lies", "Everywhere" y "Don't Stop". "No hay palabras para describir nuestra tristeza" tras la muerte de una artista "verdaderamente única, especial y con un talento más allá de toda medida", afirmó la banda en Twitter.



“Ella fue la mejor música con la que cualquiera habría podido contar en una banda y la mejor amiga que alguien podría haber tenido en su vida. Fuimos realmente afortunados de haber compartido la vida con ella”, agrega el comunicado



El grupo, formado en Londres en 1967 por el vocalista y guitarrista Peter Green, el pianista y vocalista Jeremy Spencer, el batería Mick Fleetwood y el bajista Bob Brunning, expresó su agradecimiento por los “fantásticos recuerdos” que les brindó McVie.



Nacida bajo el nombre de Christine Perfect, la artista cambió su apellido al casarse con el bajista John McVie, que se unió a Fleetwood Mac tras haber pasado por el grupo John Mayall and the Bluesbreakers.