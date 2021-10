Algunos momentos de Charly García en Uruguay para celebrarlo en sus 70 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El vínculo de Charly García —uno de los más grandes artistas de los que vamos a ser contemporáneos y que hoy cumple 70 años—, con Uruguay ha sido largo y abarca lo artístico, lo judicial y lo personal. Se remonta a los tiempos de Sui Generis e incluye shows, veranos, polémicas y momentos felices.

La primera vez que vi a Charly García en Montevideo, por ejemplo, fue en 1987. El show, que está para ver en YouTube, acompañaba la salida de Parte de la religión. Recuerdo a Charly tirando una toalla y yo tironeándola y quedándonosla con Jorge, mi hermano; no recordamos qué pasó con la toalla. Recuerdo a Charly enojado volviendo desde bambalinas pateando el micrófono y reclamando que había demasiada policía en la vuelta. Recuerdo que fue un tremendo show.

Como esos, todos tenemos nuestros momentos con Charly García. Para disparar la memoria, vaya aquí algunos acontecimientos uruguayos.

Las visitas de Sui Generis

. “Es rarísimo para nosotros estar tocando esto de nuevo pero vale la pena tanto”, decía Charly García en el Estadio Franzini el 11 de diciembre de 1981, después de cantar una versión de “Natalio Ruiz”. Es que seis años después de la separación, volvió a reunir a Sui Generis en un recital que se completó con un set de Serú Giran y uno de Nito Mestre con sus Desconocidos de Siempre.

Los dos solos en piano y guitarra recrearon lo más lustroso de su repertorio, que incluyó todos los éxitos de la banda. Para una generación debe haber sido muy fuerte corear “Confesiones de invierno” o “Canción para mi muerte”, himnos fogoneros, con miles de personas y con los mismísimos Sui Generis enfrente. Está en YouTube.

Mestre y García ya habían venido como Sui Generis en agosto de 1975, un mes antes de su despedida en el Luna Park. En esa visita, aunque no se aclara dónde fue, de acuerdo al libro No digas nada. Una vida de Charly García, terminaron todos presos por incluir en el repertorio “Botas locas”, un tema prohibido.

“Lo de Uruguay fue así. Cantamos ‘Botas locas’, era agosto de 1975, y se supone que estaba o la hija de un militar o el padre con la hija acompañándola al show”, contó Mestre en el libro 100 veces Charly, citado por Infobae. “Lo cierto es que el tipo cruzó e hizo la denuncia de que estábamos cantando algo indebido. Y nos fueron a buscar al hotel y nos llevaron en cana, nos vendaron, nos tiraron en una camioneta y nos llevaron como al servicio de Inteligencia de allá. Eso fue de terror”.

Zafaron, cuentan, porque Charly les escribió una letra suavizada y se mostró todo lo castrense que exigía la situación.

Con muchos menos problema, Mestre y García volvieron a comienzos de siglo con la reunión del dúo con el disco Sinfonía para adolescentes, que era un disco de Charly con un amigo de invitado. Tocaron en el Velódromo Municipal, aparentemente, el 12 de diciembre de 2000.

Música en el Este

Charly García cuando presentó Clics Modernos en Punta del Este

Hay quienes dicen que fue en 1984, pero no hay unanimidad y la memoria suele ser mala para las fechas. Sí está claro que fue en el Centro del Espectáculo, en la parada 5 del lado de la playa frente a lo que muchos años después sería el Conrad. También muchos recuerdan el fervor de un montón de fanáticos porteños que saltaban sobre las butacas. Sobraban los motivos para la euforia: se terminaban las dictaduras y Charly presentaba Modern Clix y la fiesta estaba a punto de comenzar.

Su vínculo con Punta del Este fue siempre cercano, incluyendo un recital en 2011 en el parking del por entonces Conrad. Y dos por tres se aparece por Medio y Medio el 23 de enero para celebrar, con música como corresponde, el cumpleaños de su compinche, Zorrito Von Quintiero. En ese escenario en enero de 2019 se apareció de improviso en un show de Ruben Rada.

Líos en el Este

Los veranos también fueron escenario de complicaciones. En 1993, se negó a pagar la cuenta de un restorán que le pareció desmedida, lo que ratificó rompiendo algo del local. No pasó a mayores porque los propietarios prefirieron retirar la denuncia.

En enero de 2006, en pleno apogeo Say No More, golpeó aun fotógrafo que lo esperaba a la salida de Buda Bar, un local nocturno. Tres años después Charly quedó absuelto en la causa.

El montevideano.

Pero García ha sido un asiduo visitante a Montevideo. El 1° de marzo de 1985 fue una de los números de rock argentino que saludó la llegada de la democracia como parte de un festival en la Plaza del Entrevero.

Tres años después estuvo en el Franzini como parte de la grilla de Montevideo Rock 2, con una banda integrada por Von Quintiero, Carlos García López, Fernando Samalea, Alfie Martins, Fernando Lupano y “la Fabiana Cantilo en gambas”.

En noviembre de 2001 realizó dos shows a aforo completo en El ciudadano, un boliche en Yi entre Colonia y 18. El show estuvo en dos mitades, una más íntima con él y su piano y la otra con la banda, que incluía a María Gabriela Epumer, a pleno. Como invitado estuvo Hugo Fattoruso. Con esos compinches, sin el uruguayo, había estado en 1999 en el Velódromo (se puede ver en YouTube).

Las últimas veces que vino fue en 2011 en el Velódromo y en 2012 en el Teatro de Verano. Años antes, en 2003 y sobre ese escenario, había tocado una versión de “Los dinosaurios” con Ruben Rada. Otro de los momentos mágicos de Charly en Uruguay.