Márama y un show de verano: "Hoy decidimos disfrutar de otra manera", dijo Casanova

Agustín Casanova y Pablo Arnoletti, de Márama, hablaron este miércoles con El País en la previa al show que realizará el grupo este jueves 6 de Enero en Enjoy Punta del Este.

"Quienes vengan se encontrarán con un show para toda la familia, esa es la base de Márama, un show que abarca muchas cosas, no solamente la cumbia que sabemos que es divertido, es para bailar, sino que también muchas baladas que decidimos entremezclar para que el show tenga una montaña rusa de emociones", contó Casanova.



Con relación a la vuelta del grupo, Arnoletti señaló que al principio había algo de incertidumbre sobre la vuelta de Márama. Se preguntaban ellos mismos cómo sería, si algo cambiaría en su música, cómo los recibiría la gente: "Realmente quedamos muy sorprendidos, superaron nuestras expectativas. Incluso volvimos a Argentina y estaban ahí la mismos fanáticos de antes y otros nuevos que se fueron sumando. Pero quedamos sorprendidos y ahora que arrancamos y estamos haciendo shows por distintas partes de Uruguay, también en Argentina y Bolivia, estamos con todo".

Más allá del tiempo en que la banda estuvo separada, sus integrantes sienten que "no cambió nada": Casanova dijo que hasta "parece que no nos hubiésemos separado nunca. Creo que es un poco la esencia. Capaz lo único que puede haber cambiado un poco es que ahora todo lo hacemos para disfrutar, antes estábamos concentrados en mejorar y el trabajo, pero hoy por hoy sabiendo que este tipo de cosas como una pandemia puede pasar y que no puedas hacer shows, decidimos disfrutar de otra manera".

La cita es el jueves 6 de enero a las 22 horas en Enjoy Punta del Este, Parada 4 Playa Mansa. Las entradas se pueden conseguir por Redtickets y pedirán carné de vacunación para ingresar.