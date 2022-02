Lenine vuelve a Uruguay para estrenar el proyecto que lo reencontró con la música

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Para rematar la serie Cantautores, por la que ya pasaron el uruguayo Fernando Cabrera y el argentino Lisandro Aristimuño, esta noche llegará a Medio y Medio el músico brasileño Lenine, que en los últimos años se ha convertido en una presencia constante en el país.

Sin embargo, este regreso del músico nacido Oswaldo Lenine Macedo Pimentel, tendrá algunas características que lo harán diferente y especial.



Es que Lenine vendrá a presentar un nuevo proyecto musical, Rizoma, que conformó junto a su hijo y a través del que revisita algunos momentos una carrera extensa. Esa será la propuesta que sonará en vivo hoy en el bar de Portezuelo, desde las 22.00, y para la que quedan entradas en Redtickets.

En Rizoma, Lenine hace dúo con Bruno Giorgi, músico, productor e ingeniero de sonido, además de su hijo. Según explicó el brasileño a Búsqueda, el show de Medio y Medio será un descubrimiento tanto para el público como para ellos, porque será la primera vez que tocarán en vivo con este formato que incluye mucho trabajo de producción, y viejas pistas que se incorporan a la escena.

Bruno fue un encargado de que Lenine sorteara la pandemia, un tiempo que a nivel artístico se le volvió complejo y que, sobre todo, lo alejó de la guitarra, su instrumento de cabecera. “Para componer suelo partir de las cosas que me rodean, y lo que me estaba rodeando era la pandemia y este monstruo que tenemos como presidente (en referencia a Jair Bolsonaro). Entonces dije no. Por eso me distancié”, explicó al semanario uruguayo.

El año pasado, Lenine había confesado a El País: “Mi trabajo siempre fue hacer discos y canciones para generar un show e ir al escenario. Yo dependo de la aglomeración, más bien dependía de la aglomeración. No sé dónde estoy parado (...) La pandemia me afectó profundamente, me dejó profundamente triste”. En ese proceso, la botánica lo había salvado.