¿Qué le pasa a Steven Tyler? Aerosmith canceló show y preocupa la salud del cantante

El último viernes, Aerosmith anunció que debía cancelar, a último momento, el show de ese día en el marco de una residencia en Las Vegas, a causa de un problema de salud que aquejaba a Steven Tyler, su histriónico cantante de 74 años.

El anuncio llegó a través de las redes sociales de la banda, donde no se dieron mayores detalles. Se informó apenas que el artista no se sentía bien, y por lo tanto no podría actuar esa noche.

"Es una gran decepción que nos veamos obligados a cancelar el show de esta noche en Las Vegas debido a que Steven no se siente bien y no puede actuar", escribieron en sus redes. "Se espera que se recupere por completo para el espectáculo en Las Vegas de los lunes por la noche".

Sin embargo, el lunes tampoco pudo presentarse en vivo. "Desafortunadamente, el show de mañana lunes en Las Vegas debe ser cancelado. Steven Tyler dijo: 'Por consejo del doctor, me estoy tomando más tiempo para descansar... No hay ningún lugar donde prefiera estar que en el escenario, rodeado de los mejores fans del mundo'. Nos disculpamos sinceramente", fue el nuevo comunicado.

Aunque la mayoría de los comentarios generados en el posteo fueron para manifestar apoyo y enviar buenas energías, no faltaron los que se enojaron y se declararon "decepcionados" por la situación. Un usuario escribió: "Ya retírense. Le está costando un montón de plata a los fans".

La residencia de Aerosmith en Las Vegas debía terminar el 11 de diciembre, pero no se sabe qué pasará con su continuidad.

En mayo, la banda que supo visitar Uruguay ya había tenido que cancelar conciertos, en esa oportunidad porque Steven Tyler fue ingresado a una clínica de rehabilitación tras una recaída en su adicción a las drogas.