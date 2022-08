José Larralde aclaró su situación económica: "No necesito nada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La situación económica de Jose Larralde, un histórico del folclore argentino, ha sido tema en los últimos días. Luego de la aparición del artista en un video donde se declaraba "rascando la olla", hubo muchas señales de solidaridad e interés por el pasar del cantautor.

Sin embargo, este fin de semana Larralde grabó un video para aclarar que no está pasando por un momento acuciante. "Estoy avergonzado. Esto sucedió porque un muchacho de una empresa que administra a los intérpretes me pidió para hacer un video en el contexto de una charla de amigos. Y dije lo que salió y ya escucharon... Estoy rascando el fondo de la olla, como todos, pero es una forma de hablar. No es cierto", aclaró Larralde, restándole literalidad a sus dichos previos.

El artista agradeció las muestras de apoyo que recibió en los últimos días pero se negó a una recibir una ayuda por innecesaria. "Mi hambre es mío. Si tuviera hambre, tengo mil oficios para hacer. Pareciera que pido un subsidio y no necesito. Tengo dignidad y es lo último que quiero perder en la vida", aclaró.

Luego cargó contra la persona que difundió el video en cuestión. "Todo esto es un verso hecho por un pavote. Trataré en lo posible de estar más lejos de él", añadió para luego concluir: "No necesito nada: tengo familia, tengo amigos".