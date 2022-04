Quién es Jon Batiste, el jazzista y estrella de televisión que arrasó con los Grammy 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jon Batiste, un jazzista de abolengo musical de 35 años, se consagró con cinco premios Grammy el domingo en Las Vegas, en una gala donde el artista desbordó carisma y no disimuló la sorpresa.

"Me encanta la música. He estado tocando desde que era un niño. La música es más que entretenimiento para mí, es una práctica espiritual", dijo el compositor al recibir el máximo reconocimiento de los Grammy, el de Álbum del Año por su disco We Are.

"Los amo, aunque no los conozca", cerró con su explosiva risa y en medio de una gran ovación el gran triunfador de la noche. Durante su actuación en la gala, se exhibió una bandera de Ucrania en el fondo del escenario.

Además del premio a mejor disco del año, Batiste se quedó con los galardones de mejor actuación de raíces americanas y mejor canción de raíces americana, en ambos casos por "Cry", y con el de mejor videoclip por el de "Freedom". A esos se le agrega el de mejor banda sonora, por la película Soul, disponible en Disney+,

Aunque We Are fue escrito y grabado casi en su totalidad antes de la pandemia, y previo a las protestas del movimiento Black Lives Matter que sacudieron al mundo, sus letras abordan temas como la injusticia social y el racismo, tan conversadas en los últimos años.

Proveniente de una dinastía de músicos de Nueva Orleans, Batiste construyó una carrera en la industria gracias a su talento y visión artística. Figura habitual en las alfombras rojas, el músico ya cuenta con un Óscar en su haber, que ganó gracias a la banda sonora de la película Soul, de Pixar. Por ese trabajo fue reconocido también con un Globo de Oro, un Critics' Choice Movie Award y un Bafta.

Batiste ha grabado con artistas legendarios como Stevie Wonder, Prince y Willie Nelson. Pero para muchos es más conocido por ser el director musical y el líder de la banda del late night show de Stephen Colbert. También es el director creativo del Museo Nacional del Jazz, en Harlem.

El polifacético músico compitió este año en varias categorías contra estrellas consagradas como Justin Bieber, y contra nuevos fenómenos como Olivia Rodrigo, que se impuso como la mejor nueva artista. En redes sociales, la sorpresa fue mayúscula por su consagración con el álbum del año, cuando las tendencias parecían inclinarse al SOUR de Olivia Rodrigo o a Happier Than Ever de la aclamada Billie Eilish, Justice de Justin Bieber o Evermore de Taylor Swift, las grandes estrellas pop de hoy.

historia Jon Batiste y una vida en la música

Batiste nació el 11 de noviembre de 1986 en Luisiana. Comenzó en la percusión siendo aún niño, junto a su familia, que incluye una larga herencia en los géneros de gospel y jazz.

Luego pasó al piano y lanzó su primer álbum, Times in New Orleans, a los 17 años. En 2004 se graduó en el Centro de Artes de Nueva Orleans y continuó su formación en música en la prestigiosa escuela Juilliard, en Nueva York. Con el tiempo se convirtió en una figura de la escena del jazz, con una prolífica producción.

En 2015, junto a su banda Stay Human, conquistó el espacio en el programa de Stephen Colbert, garantizándose millones de espectadores cada noche.



El joven músico, en pareja con la periodista Suleika Jaouad, utiliza su voz para pronunciarse contra el racismo, y más recientemente ha promovido una campaña de apoyo a Ucrania, en medio de la invasión rusa.

En marzo de 2021 lanzó su octavo álbum de estudio, We Are. La producción mezcla jazz, soul, hip hop, pop y R&B, con letras que, de acuerdo con Batiste, ofrecen un mensaje de esperanza y comunión.

"La música le habla a las emociones del subconsciente. Este álbum se siente como algo que todos sentíamos en 2020, y la música trae eso a la superficie de una forma que creo nada más podría hacerlo", dijo en una entrevista con la revista Atwood el año pasado. "Es un lenguaje universal".