Joan Manuel Serrat se retira de los escenarios y dará un último show en Uruguay

Otro aviso de show internacional se apunta para la agenda 2022, aunque es uno que implica un trago amargo para sus seguidores.

Es que el español Joan Manuel Serrat anunció su retiro de los escenarios, por lo que volverá a Uruguay pero con la útima gira de su carrera. El espectáculo se llamará El vicio de cantar 1965-2020, y funcionará de último adiós personal a todo su público.

Si bien todavía no se conocen detalles del tour, la productora local AM Producciones adelantó que Serrat actuará en Montevideo en 2022, con esta última gira. No se anticiparon ni lugar ni fecha ni precios de entradas para su regreso a la ciudad, que se revelaría próximamente.

El catalán, de 77 años y una de las principales figuras de la canción española, estuvo en "inactividad forzosa" por causa de la pandemia del coronavirus. Mejorado el panorama de los espectáculos públicos en relación al COVID-19, decidió salir al ruedo para despedirse "personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo", dice un comunicado recogido por los medios.



El tour de Serrat comenzará el 27 de abril en el Beacon Theatre de Nueva York y finalizará el 23 de diciembre el Palau Sant Jordi de Barcelona.



"Hay un tiempo para cada cosa", le dijo a El País de Madrid. "Ah, y yo no decidí dejarlo. Han sido los hechos que fueron ocurriendo después de aquella caída de Joaquín Sabina (el 12 de febrero de 2020) que nos obligó a abandonar una gira. Las dificultades fueron distanciándome. Estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía, y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente. Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría".

Con esa gira con Sabina, No hay dos sin tres, fue que estuvo por última vez en Uruguay. La dupla se presentó en noviembre de 2019 en el Antel Arena, con tres horas de éxitos compartidos.