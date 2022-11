Joan Manuel Serrat llegó a Uruguay, fue premiado y habló de la lucha por los derechos humanos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Joan Manuel Serrat ya está en Montevideo. El artista, uno de los más emblemáticos de la música en español, llegó este lunes a Uruguay en una nueva parada de su gira de despedida, titulada El vicio de cantar (1965-2022), que mañana lo llevará a presentarse en el Estadio Centenario. Pero antes del que será su último recital en un escenario local, el compositor de “Mediterráneo” y “Esos locos bajitos” recibió un reconocimiento de la Fundación Mario Benedetti.



Durante una ceremonia celebrada en la sede de la Fundación —y a la que asistieron varias figuras de la cultura local y jerarcas como la intendenta Carolina Cosse—, el músico recibió el Premio Internacional a la Lucha por los Derechos Humanos y la Solidaridad. Según anunció la presidenta de la Fundación, Hortensia Campanella, el reconocimiento a Serrat fue compartido con la Tribu Mundurukú de Brasil.



Tras recibir la estatuilla creada por el escultor Octavio Podestá, Serrat, que en 1987 trabajó junto a Benedetti en el álbum El sur también existe, dijo: “La lucha por los derechos humanos y por la solidaridad es una razón de vida. Yo les aseguro que no me levanto por la mañana buscando solidaridades ni derechos humanos que defender; para mí, la vida está ahí delante. Y luchar por los derechos humanos, a fin de cuentas, no es otra cosa que luchar por uno mismo. Es una actitud, en el mejor sentido de la palabra, egoísta pero es así. Y la solidaridad es algo sin lo cual esta vida tendría mucho menos sentido".



Serrat con el premio otorgado por la Fundación Mario Benedetti. Foto: Juan Manuel Ramos.

Más adelante, comentó: "La palabra 'solidaridad' últimamente está tan devaluada, tan manoseada y tan maltratada que, sencillamente, creo que luchar por los derechos humanos (...) se reduciría en una sola palabra: justicia. (...) Si no peleamos por ella y no mantenemos una actitud de defensa, nos la arrebatarán poco a poco. La historia ha sido así de clara con todos nosotros. Hagámosle caso".

Tras finalizar su discurso, recibió un regalo de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y saludó a varios de sus representantes. Además, los animó a continuar con su trabajo. "Cuántos años llevamos con esta tremenda tragedia. Cuántos años de búsqueda y sin resolver. Pues habrá que seguir; no queda otra. Hay que seguir con la esperanza que nos dieron las madres y las abuelas, y con el espíritu de la lucha que habéis demostrado todo este tiempo", dijo.

Joan Manuel Serrat. Foto: Juan Manuel Ramos.

"Los que venimos detrás, y los que venimos detrás de los que vienen detrás, tendremos que seguir hasta que todos y cada uno de los casos se aclaren", agregó. "Puede sonar a una fantasía, pero también lo sonaba cuando se encontró al primero".

Serrat, cuya última visita a Montevideo se celebró en 2019 con un espectáculo compartido con Joaquín Sabina (No hay dos sin tres), anunció su despedida a finales del año pasado. Al respecto, le dijo a El País de Madrid: “El encierro al que nos llevó esta pandemia que aún dura provocó la imposibilidad de continuar el oficio de cantar en público”, explicó en diciembre. “Y también por la necesidad de recuperar la vida familiar, cumplir con cuestiones íntimas y necesarias”.



“Luego vino el covid-19… Las dificultades fueron distanciándome. Estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía, y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente. Lo que he decidido es despedirme en persona. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría”, resumió.



En esa entrevista brindó algunos detalles sobre la dinámica del concierto: “Quiero hacer un espectáculo durante el cual no se le caiga a la gente la sonrisa de los labios”. Y, según reflejan las crónicas publicadas tras paso por el Córdoba y Buenos Aires, El vicio de cantar (1965-2022) es un espectáculo repleto de emociones.



Joan Manuel Serrat. Foto: Juan Manuel Ramos.

Así lo confirmó el artista en diálogo con El País tras el final de la ceremonia celebrada en la Fundación Mario Benedetti. "Trato de hacer un concierto que no sea como un funeral, sino como una fiesta. Y la manera que tengo de hacerlo es de una manera teatral que necesariamente recurre a buscar en la gente la complicidad, la sonrisa, y hasta la risa. De alguna manera, se trata de esponjar otros sentimientos que quiero que estén ahí", comentó.

Al respecto de la larga relación con el público uruguayo durante sus visitas, dijo: "Yo no he utilizado ningún método conocido o por conocer; no tengo ningún método que transmitir en esto. Pero lo que sí puedo decir es que lo que se ha creado entre la gente y yo es una relación confianza".

La entrevista completa con Joan Manuel Serrat, este martes en El País.