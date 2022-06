Harry Styles encontró a su maestra entre el público, paró el espectáculo y le cantó un tema: “Significa mucho para mí”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Harry Styles se llevó una espectacular sorpresa después de enterarse de que entre el público estaba su primera maestra. El artista le pidió a sus fanáticos que hicieran silencio para que su profesora pudiese indicar en qué lugar estaba y encontrarla más rápido. Además, le dedicó una sentidas palabras por ayudarlo en su formación inicial, junto con una canción.

“Les voy a pedir un favor a ustedes, porque me encantaría tratar de encontrar a alguien que está entre el público. Así que vamos a hacer un poco de silencio y voy a ver si puedo ubicar a una persona, si no les importa ayudarme. ¿Está bien?”, indicó el exOne Direction al comienzo de las imágenes que fueron compartidas por sus fanáticos en las redes sociales y replicadas por la cadena CBS. “Mi primera profesora del colegio está aquí esta noche”, reveló en medio del griterío de la gente que había copado el Old Trafford Stadium. Seguido dijo el nombre de la maestra para que los fanáticos pudieran localizarla rápidamente.



“Su nombre es Mrs. Vernon, y creo que está entre la multitud. Vamos a intentar encontrarla si está acá”, añadió. Después le habló directamente a la señora, que, en efecto, estaba en el público. “Mrs Vernon, ¿está aquí?”, preguntó antes de ubicar a una persona que se quiso pasar por ella. Mientras recorría el escenario, Harry se encontró con la maestra, que veía el show desde un lado de la tribuna y muy cerca del escenario. “Ahí está”, dijo y gritó con gran algarabía: “¡Mrs Vernon!”. Luego de acercarse a ella, se puso de rodillas con las manos alzadas en señal de agradecimiento. “¿Cómo está? Escuché que te estás jubilando”, contó sobre la información que tenía de la maestra.

“Me gustaría agradecerte por todo lo que me aportaste en todos esos años de formación. Oh, sí, muchas gracias”, manifestó en medio de la sorpresa de sus fanáticos. El momento de gratitud no terminó ahí, ya que el interprete también le dedicó unas palabras por haberlo acompañado durante el concierto. “Significa mucho para mí que estés aquí esta noche”, sostuvo. Después de decirle unas palabras en medio de la multitud, el cantante le dedicó el tema “Canyon Moon”.



Lo que dijo Mrs Vernon

En una entrevista que brindó la Sra. Vernon con el sitio de Lorraine, sostuvo que “fue un tributo encantador y algo realmente grandioso de su parte” que pudiera dedicarle unas palabras. “Era un gran personaje. Esa sonrisa siempre fue muy encantadora. Le encantaba la música, le encantaba actuar en nuestra escuela y todos, todos los maestros del Hermitage tuvieron un gran impacto en él”, narró la docente. La maestra, explicó que Harry “algunas veces” tenía halos de ángel, porque “tiene un lado encantador y descarado”. “Fue algo muy amable de su parte. Los maestros hacen un trabajo brillante, cada maestro trabaja muy, muy duro”, sintetizó.



Harry nació en Redditch, Worcestershire, posteriormente, se mudó a Holmes Chapel, Cheshire, en Inglaterra. Después de su separación de la Boy Band en 2015, se dedicó a la música como solista y promovió el “Harry Styles: Live on Tour”, con el que consiguió una gran aceptación de su público que lo ayudó a catapultarse en lo más alto de la industria musical.