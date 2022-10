Hanson, cómo es crear uno de los himnos de los 90, seguir vigentes y venir a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Isaac, Taylor y Zac Hanson tienen 41, 39 y 36 años y aunque las cuentas parezcan no cerrar, están cumpliendo tres décadas como banda ya que cuando comenzaron, en su Oklahoma natal, en Estados Unidos, tenían 12, 9 y 6 años. Desde entonces, no pararon. En la segunda mitad de los 90 su carta de presentación, “Mmmbop”, se convirtió en hit indiscutido y los llevó a la fama.

Estuvieron varias semanas en el número uno de distintos rankings del mundo. Hanson sonaba en todas partes y se seguía adueñando de los primeros puestos de las listas musicales hasta que, en 2001, tras una disputa con Mercury Records/Island Def Jam, se abrieron de las grandes compañías discográficas y fundaron su propio sello, 3CG Record.

Aunque su popularidad hoy no es la de aquella locura que despertaron en la mayoría de los adolescentes de los noventa, una época en la que llenaban estadios enteros, nunca dejaron de hacer música: desde su primer disco de estudio Middle Of Nowhere (1997) hasta hoy han hecho más de 20 grabaciones entre las que se incluyen los EPs que desde el 2004 sacan anualmente, y también algunos discos en vivo.

Su último álbum, Red Green Blue (RGB), fue lanzado en mayo de este 2022 y es un trabajo diferente, ya que cada hermano se ocupó de las canciones de un tercio del trabajo: las de “Red” corrieron por cuenta de Taylor, “Green” llega de la mano de Isaac, y “Blue” es de Zac. Para la producción contaron con la colaboración de Jim Scott —que trabajó, entre otros, con Tom Petty y los Red Hot Chili Peppers— y David Garza (Fiona Apple, Sharon Van Etten).

Con RGB, con “Mmmbop” y todo lo hecho en el medio, los Hanson llegan a Uruguay por primera vez. Tocan este sábado en La Trastienda y quedan entradas en Abitab. Y de eso, sus 30 años de carrera, la industria musical y su relación con los seguidores, habló Zac con El País.

—Esta será su primera vez en Uruguay, ¿qué sienten al saber que hay muchos seguidores que desde hace más de 20 años esperan esta visita?

—Estamos muy contentos de tocar por primera vez Uruguay. Anteriormente habíamos querido ir, pero nunca se pudo, y esta vez al fin sí. Como banda es un gran desafío poder hacer música durante tantos años y es un honor que algunos fans hayan esperado nuestra visita todo este tiempo. Honestamente no sé mucho sobre Uruguay, más que por algún comentario que nos han hecho de que es un buen lugar. Así que será una aventura, porque para nosotros es un sitio nuevo y eso es lo lindo de viajar, poder conocer a la gente, las comidas. No saber demasiado de un lugar hace que ir por primera vez sea realmente una aventura.

—¿Qué pueden adelantar sobre su show en Montevideo?

—Estamos celebrando nuestros 30 años de carrera y este show será variado, para que los fans que no nos han podido ver en vivo puedan disfrutar tanto de las canciones de antes como de las nuevas. Desde viejos temas como “Where’s The Love”, “Mmmbop”, “Save Me”, hasta los más nuevos como “Chils at Heart” o “Don’t Let me Down”.

—Su nuevo álbum es diferente a los anteriores, ya que cada uno realizó una parte y luego se unieron, ¿cómo fue ese proceso de hacerlo?

—RGB fue muy particular de hacer. Desde hace 30 años somos una banda y siempre invitamos y vamos a invitar a gente a participar en los discos, pero la idea esta vez era hacer un álbum con tres partes. Y por supuesto que implicó un gran trabajo de escritura, de producción y demás. Pero fue algo muy especial de hacer, porque cuando juntamos las tres partes logramos escuchar al disco de una manera diferente.

—Eran muy jóvenes cuando ingresaron al mundo de la música, con el tiempo hasta fundaron su propio sello discográfico, y después de todos estos años siguen en este camino. ¿Cómo ven actualmente a la industria musical?

—La industria de la música ha cambiado de una forma asombrosa desde la época en que nosotros empezamos a tocar. En aquel entonces éramos muy chicos. Todo lo que ha traído con el paso del tiempo la digitalización, el streaming, hace que hoy sea más fácil llegar a la gente. Porque hoy en día podés lanzar un álbum en cualquier parte del mundo, al mismo tiempo, y no importa si estás en Uruguay, en Tulsa, en Sidney, en cualquier lugar. Esas cosas son grandiosas y te conectan más con el público.

—¿Qué podrías resaltar como lo mejor y lo peor de estos 30 años como banda?

—Son muchas cosas para una sola respuesta corta... Pero cuando empezamos éramos niños que querían tener una banda y hoy con los años seguimos haciéndolo y eso es lo mejor. En muchas de nuestras canciones hablamos de eso, de ser el primero en animarse a hacer algo, de estar en el lugar en el que uno quiere estar. Y los fans también empezaron siendo niños y ahora vienen a los shows con sus hijos o con sus parejas. Hay cosas que también son difíciles, que a veces te desesperan. Por ejemplo, hace un par de semanas tuvimos un choque con nuestro ómnibus de la gira. Es algo que nunca nos había pasado.

—Muchos de sus seguidores crecieron con ustedes, la mayoría son de la misma generación. ¿Cómo es su relación con ellos hoy, teniendo en cuenta eso?

—Hay una gran conexión, porque no solo valoramos que sean seguidores de la banda, sino también la forma en que se relacionan entre ellos, comparten los recitales, viajan juntos para estar en los shows, muchos hasta son amigos. No es que nosotros somos las estrellas: Hanson es parte de su vida. En un show no se trata solo de la gente mirando al escenario, sino que comparten la experiencia entre ellos y ese es el poder de la música en vivo, el poder compartir un momento.