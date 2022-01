El final de Once Tiros: la banda de rock uruguayo anunció su disolución

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La música uruguaya pierde a una de las bandas claves de la última era dorada del rock uruguayo. Tras un tiempo de inactividad y a poco más de un año de haber lanzado su último disco, Once Tiros anunció su disolución.

Este sábado y mediante un comunicado difundido vía redes sociales, el grupo liderado por Pablo Silvera sorprendió a sus seguidores con la noticia del cierre de una etapa de sus vidas, como expresaron los integrantes.

"Familia querida, luego de muchos años juntos, de vivir alegrías y de las otras, hemos decidido cerrar esta etapa de nuestras vidas", dice el texto compartido en los perfiles de Once Tiros.

"La banda siempre tuvo claro que cuando lo que nos une se viese comprometido, lo mejor sería dar un paso al costado. Como se imaginarán, es una decisión dolorosa ya que significa la mitad de nuestras vidas, pero por otro lado hay cierta satisfacción en ser consecuentes con lo que creemos es vital para hacer esto con el amor que se merece", agrega.

Para terminar, añade: "Quizás las vueltas de la vida nos vuelvan a reencontrar con ustedes de diferentes maneras, quién sabe. Eso sí, seguirán los abrazos, las anécdotas y el sentimiento de haber compartido tanta música y pogos juntos". Y cierra con un agradecimiento.

Desde que comenzó la pandemia, la banda no había vuelto a tocar para público en vivo, y su último show presencial fue en enero de 2020 en La Paloma. Luego, Once Tiros participó de la edición por streaming que se hizo del festival Montevideo Rock, en agosto de 2020, y ese ha sido su último concierto hasta la fecha.

Tras el anuncio de la separación, los fanáticos reclamaron por un último evento de despedida, que de momento no se ha anunciado.

En 2021, los Tiros habían editado un nuevo álbum de estudio, Fango, que mostraba un giro hacia un lugar más rockero y que no llegaron a presentar en vivo. Era el sucesor de Bunker (2016), que les había valido cuatro premios Graffiti, incluyendo uno por voto popular.

Formada a fines de la década de 1990, fue una de las referentes en la fusión de ska y rock que a comienzos de milenio dominó el panorama musical nacional. Tuvo discos sumamente populares como su debut Parvadomus (2002) o Glamour y violencia (2005), y clásicos que sonaron hasta el cansancio en las radios, como "Maldición", "El globo", "Lacanao" y "Lo más valioso", entre varias otras.

Estaba integrada por el cantante Pablo Silvera, los guitarristas Bruno Andreu y Leonardo Coppola, el bajista Juan Lerena y el baterista Martín "Chino" Maristán. Coppola ingresó tras la salida de Santiago Bolognini, que abandonó la banda en 2017.

En paralelo, Once Tiros cambió de mánager y resolvió independizarse.



Tras ese cambio, en 2018 el grupo volvió a sufrir un cimbronazo, por una serie de escraches públicos que surgieron luego de que, en redes sociales, se viralizaran partes de una conversación entre uno de sus integrantes y una chica. Mediante un comunicado, aclararon su postura ante la situación y agregaron: "Deseamos poner este desafortunado episodio atrás para poder seguir avanzando juntos con la certeza de la dirección que llevamos y la confianza renovada".

Al margen de Once Tiros, Pablo Silvera ha desarrollado una carrera asociada a la gastronomía, con un emprendimiento de croquetas y el programa Boca a boca en TV Ciudad. Antes hizo La vuelta al plato en conjunto con la chef Ximena Torres.

En su última entrevista con El País, el cantante dijo que la suya era una banda que dependía "esencialmente del público", y aseguró: "Yo no sé, si me separo de Once Tiros, si sigo haciendo rock and roll".