Escándalo en Damas Gratis: ¿qué pasó entre los hermanos Romina y Pablo Lescano?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este ha sido el semestre de las guerras mediáticas impensadas en Argentina. Además del ya muy conocido escándalo entre Wanda Nara, China Suárez y Mauro Icardi, y del más efímero enfrentamiento virtual que tuvieron L-Gante y la madre de su hija, Tamara Báez, se suma ahora una interna caliente en Damas Gratis.

Este lunes se conoció que la corista del grupo, Romina Lescano, hermana de Pablo, un referente de la cumbia villera, había sido desvinculada. La artista lo informó en sus redes sociales, donde aseguró que ya no continuaría en la banda que integró desde los inicios.

"Lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda Damas Gratis. Gracias a todos mis compañeros por el VALOR y el RESPETO que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años, me quedo con un buen recuerdo. Los voy a extrañar", fue el primer mensaje que compartió a través de un posteo de Instagram.



A ese post, el percusionista de la banda, Carlos Segovia, respondió: "Te vamos a extrañar compañera de giras... Mucha suerte en tu nueva vida y desde ya acá estaremos tus compañeros siempre".



Inmediatamente después, Romina redobló la apuesta y arremetió directo contra Pablo Lescano. Compartió algunas frases que le habría dicho su hermano —"Hace 23 años aguantándote y porque sos mi hermana", "No te soporto más", "No vengas más", "Sos un dolor de huevos", "Y encima no sabés cantar", "Devolveme los dos millones que perdiste"— y agregó: "Ni una humillación más, no me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor".

En tanto, el cantante de Damas Gratis reaccionó por la misma vía con un enigmático mensaje que fue interpretado como una respuesta a Romina: "Chau langosta. Buen viaje Gede". Pero no hizo ninguna otra mención a la polémica, a pesar de la insistencia de sus seguidores en los comentarios.



Damas Gratis se presenta hoy y mañana en el Gran Rex de Buenos Aires, y tiene anunciado un show en Montevideo, el 13 de mayo en el Antel Arena.



Tras el escándalo, el nombre de Romina se convirtió en Trending Topic (tema tendencia) en Twitter, a nivel rioplatense.