El emotivo gesto que Taylor Hawkins tuvo con una niña paraguaya días antes de morir

Este viernes terminó con una dramática pérdida para la escena del rock y de la música toda. Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters, falleció a los 50 años mientras la banda estaba de gira por América Latina, en concreto en Bogotá, Colombia. Sus compañeros están devastados y el resto de su tour regional fue cancelado de inmediato.

Tras el fallecimiento del músico, también cantante, cobró más significado el tierno gesto que Hawkins había tenido esta semana con una niña paraguaya que soñaba con conocerlo, y lo concretó.

En el tour sudamericano, Foo Fighters llegó a Paraguay para participar, entre semana, del festival Asunciónico. Y allí fue que ocurrió un hecho conmovedor, cuando una niña de nueve años llamada Emma, se acercó al hotel donde se hospedaba el grupo y se dispuso a tocar la batería.

"Mi hija, desde que se enteró de que venían los Foo Fighters, empezó una campaña para conocerlos. Hoy llevamos su batería a tocar frente al Sheraton y miren quien salió ante su llamado. Dreams come true", escribió en Twitter el padre de la pequeña, identificado como Julius, junto a una foto de Emma con el propio Taylor Hawkins.

Mi hija desde que se enteró que venían los Foo Fighters empezó una campaña para conocerlos. Hoy llevamos su batería a tocar frente al Sheraton y miren quien salió ante su llamado. 😍 Dreams come true. pic.twitter.com/VpE8dTDY5g — Julius (@Julius_GPC) March 23, 2022

La parte que faltaba pic.twitter.com/4E4me0iQZB — Julius (@Julius_GPC) March 23, 2022

Los padres de la chica le habían montado la batería sobre la vereda del hotel, y ella improvisó un concierto allí, captando rápidamente la atención de los presentes. Pronto, una pequeña multitud se agolpó para verla en acción y la apoyó coreando, entre otros temas, uno de los principales éxitos de la banda, "The Pretender".

Toda la situación llegó evidentemente a oídos de los músicos, en concreto de Hawkins, el baterista de la formación, que decidió bajar a conocer a su talentosa colega. De paso, saludó al resto de los fans que se encontraban abajo a la espera de poder ver a algunos de sus ídolos.

Tras conocerse el fallecimiento de Hawkins, los padres de la niña publicaron un comunicado a través de la cuenta de Instagrma de Emma Sofía. "No hay palabras que describan lo que sentimos. Estamos devastados", escribieron.

"Nos toca una difícil tarea como padres. Sabemos que nuestra pequeña va a enfrentar mucho dolor, pero nos aferramos al amor que le han demostrado en estos días. Por favor, no dejen de mandar mucho amor. Emma aún no lo sabe, cuando nos llegó la noticia acababa de dar su primer show y no tuvimos el valor de romper la magia de ese momento inolvidable. Encontraremos la mejor manera de hablarlo con ella mañana, trataremos de recordarle su carisma con el hermoso gesto que tuvo con ella. Trataremos de recordarle que Taylor nos dio algo en que creer", cerraron.