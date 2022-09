Diego Presa no para: nuevo disco, show en la Balzo y más canciones con Buceo Invisible

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Presa no para de tener proyectos. Estuvo el disco con Julieta Díaz, sus presentaciones con Buceo Invisible (que están grabando nuevo disco) y su carrera solista. En ese último casillero acaba de agregar Visitante, un EP de ocho canciones en el que este cantautor uruguayo se presenta acústicamente despojado. Producido por el argentino Juan Ravioli, el disco va a tener su presentación este sábado en la sala Hugo Balzo.

—Disco con Julieta Díaz, Buceo Invisible, disco solista, presentación en vivo. ¿Hay en usted una compulsión de crear?

—Estos últimos años, sí han sido muy prolíficos pero no es una decisión, por lo menos, consciente sino que es algo que se ha desarrollado así en mi vida: una necesidad casi constante de estar de alguna manera sumergido en ese mundo del trabajo, del oficio de escribir. Tiene muchas aristas eso pero supongo que la que estás más en la superficie, tiene que ver con encontrarle sentido al tiempo y una pelea para que no todo se pierda en el río del tiempo. Tratar de transformar las experiencias y las sensaciones y las percepciones en otra cosa que las haga durar un poco más. Componer es, en definitiva, una pelea sin sentido contra el paso del tiempo, contra el olvido. Ver qué podemos hacer para que las experiencias que vivimos y el amor que sentimos, no se pierdan.

—El paso del tiempo, crecer, ¿cómo ha cambiado todo eso su impronta como compositor?

—En algún momento escribía desde un lugar más distante, en el que me protegía con cierta ironía. Pero un día me cansé de ese distanciamiento sarcástico y hoy creo estar más comprometido con el oficio y con la forma de tratar de mirar lo que me sucede y lo que sucede alrededor mío.

—¿Hay una manera de componer para Julieta Díaz o para Buceo Invisible, que además, son sus amigos de toda la vida?

—Buceo es, cada vez más, un trabajo compartido y es mi hogar, donde están mi familia y mis amigos, los testigos de mi vida. Entonces ahí hay formas de trabajar que han cambiado en estos 25 años, pero se mantiene esa familiaridad, ese terreno conocido que, además, necesito. La cuestión solista está regida una cosa más caprichosa: por la curiosidad y el deseo de investigar distintas maneras de encarar las canciones. Y conocer gente.

¿Cómo nace Visitante, su nuevo EP?

-Básicamente del encuentro con Juan Ravioli que es un músico con el que forjamos una amistad hace muchos años. En 2010 lo acompañé en un concierto en la Zavala Muniz y él me invitó a Argentina. Hace poco, le dije que tenía estas canciones que me gustaría trabajar con él. Y me ofreció hacer un proyecto acotado al sonido de la guitarra criolla acompañada por arreglos austeros, con algunos colores que pudieran complementar esa voz y esa guitarra que están al frente.

—El trabajo remite a un linaje de la música uruguaya donde están Darnauchans y Dino. ¿En esa tradición, cómo ve su obra?

—Es difícil de definir eso. Cuando empecé a hacer canciones, lo hice de una forma en la que la gente de mi generación no estaba muy interesada. Así que durante un tiempo sentí una cierta soledad, en esas manera de trabajar. Con el tiempo se han revalorizado esas influencias y están más presentes en la música uruguaya. Pero no importa: lo que yo trato es seguir trabajando. Y generar experiencias que nos hagan sentir bien.