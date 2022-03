Daddy Yankee en Argentina: cuándo y dónde comprar entradas para su último concierto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Anunció su retiro, presentó su nuevo álbum y si bien Daddy Yankee no tiene fechas previstas en Uruguay para su gira de despedida, sí estará cerquita del país, por si quiere verlo antes de que abandone los escenarios.

Con su tour de despedida "La última vuelta", que comenzará en la ciudad de Portland (Estados Unidos) el 10 de agosto y finalizará el 2 de diciembre en la Ciudad de México, Daddy Yankee también pasará por Argentina, Perú, Colombia, Chile, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica.

El cantante puertorriqueño, considerado el padre del reggaetón, actuará por última vez en Argentina el 1° de octubre para presentar LegenDaddy, su séptimo trabajo de estudio, así como los grandes éxitos cosechados en una carrera de 32 años. Las entradas para el show en Argentina estarán a la venta a través de la página web oficial del cantante: daddyyankee.com

Aún no se anunció el precio de las entradas, aunque se informó que los tickets estarán disponibles en el correr de este miércoles 30 de marzo.

"En esta carrera, que ha sido sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas. Para convertir a este género en el más grande", dijo Ramón Ayala, o sea Daddy Yankee, cuando anunció su retiro.