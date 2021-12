Coldplay volverá a Argentina en 2022: cuándo se ponen en venta las entradas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La banda Coldplay anunció nuevos shows en su gira de presentación de Music of the Spheres, el disco lanzado este año y que amplía su sonido.

Esta semana la banda, que había informado de una presentación en Río de Janeiro, reveló que tocará en Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires entre setiembre y octubre del año próximo. Antes, el tour tendrá fechas en América del Norte y Central y en Europa.

Coldplay volverá a Argentina el 25 de octubre de 2022 en el Estadio de River Plate, y las entradas para el concierto se pondrán a la venta este jueves.



Los tickets se conseguirán desde las 10.00 del 9 de diciembre a través de la plataforma All Access, con precios que van desde $ 4.500 hasta $ 13.000 pesos argentinos, más el cargo del servicio.



En pesos uruguayos, irían de $ 1.900 a $ 5.800 aproximadamente.

Coldplay anunció que su Music Of The Spheres World Tour es una gira sustentable, que contribuirá con la plantación de un árbol por cada entrada vendida, y tendrá emisiones reducidas de dióxido de carbono. Cada show será con energía renovable, que se almacenará en la primera batería recargable movil para espectáculos, se informó.



El tour comenzará en marzo de 2022, ya lleva dos millones de entradas vendidas según la producción del grupo, y sigue agregando fechas.



En el show de Buenos Aires estará la artista H.E.R como invitada.