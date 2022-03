Carlos Baute revela dos secretos de "Colgando en tus manos", su éxito con Marta Sáncez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay canciones que marcan a fuego la carrera de un artista. Eso lo tiene bien claro el venezolano Carlos Baute, quien dijo en una entrevista con el portal Teleshow de Infobae que si hay un himno suyo que se extiende por casi tres décadas, es "Colgando en tus manos", la canción que lo puso en la cima de los rankings en todo el mundo.

Y tres artistas, le dijeron que no al que se convertiría en su tiempo en una de las canciones más escuchadas en el mercado hispanoamericano.

Originalmente, la canción no iba a ser un dueto, pero Baute quiso incluir una voz femenina. La primera opción no fue Marta Sánchez, la cantante española que finalmente participaría en la canción y le aportaría mucho de su encanto.

. "Me acuerdo que llamé a tres artistas", contó Baute en esa entrevista. "Llamé a Laura Pausini pero justo acababa de hacer con James Blunt. Después llamamos a Rosario Flores. Me dijo que no... Yo creo que la canción no le vino. Después creo que fue Paulina Rubio; tampoco. Y bueno, yo creo que, te voy a decir una cosa, yo creo que si la hubiese hecho con otra no hubiese pasado lo mismo. Y después llamé a Marta, Marta me dijo que sí", reveló.

Al portal argentino, Baute dijo que ese dueto con Marta Sánchez se encuentra en su podio personal, donde también están otros hits como "Te quise olvidar", uno de sus primeros éxitos a fines de la década de 1990, y "Te regalo", que es de 2005 que se convirtió en el tema central de la telenovela chilena Versus.

Pese a ser una de sus canciones más escuchadas, "Colgando en tus manos" tenía una historia detrás que no se había contado. Eso se debe a que la compuso en 2004 y por varios años (lanzó dos álbumes entre medio) fue quedando fuera de sus trabajos discográficos. "Sentía que era muy autobiográfica, porque lo de Marbella, lo de Venezuela, todo lo que cuento es real. Lo había vivido en una relación de nueve años, pero era un amor que ya no existía. Pensamos en cambiarle la letra, pero al final entró en el disco tal cual. Menos mal que no se tocó nada...", dijo Baute al portal.

"Colgando en tus manos" todavía es una canción muy escuchada en el mundo, y acumula entre las distintas plataformas, cerca de 250.000 escuchas diarias.