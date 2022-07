Cardellino en el Sodre: suspenden shows tras acusaciones de violencia y campaña pública

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este sábado se confirmó la suspensión de los dos shows que el músico Cardellino iba a dar el 30 y 31 de julio en el Auditorio Nacional del Sodre, luego de que se llevara a cabo una campaña pública y virtual para pedir la suspensión del evento por acusaciones de violencia de género.

La semana pasada, un grupo de personas autoconvocadas elevó al Consejo Directivo del Sodre una carta abierta a modo de "pedido de justicia", y para "incentivar la reflexión de las y los gestores culturales sobre la aplicación de la perspectiva de género en el campo de acción profesional, como herramienta para superar las desigualdades entre hombres y mujeres en

la cultura que dificultan la construcción de una convivencia justa y segura".

En la carta se da cuenta de las diferentes acusaciones de "brutal violencia, física, sexual y psicológica" que aparecieron en redes sociales en los últimos años, a partir del impulso de campañas bajo el título "Varones".

MIRA TAMBIÉN Denuncias de abuso: ni antorchas ni silencios

"En el año 2020 se llevó adelante el movimiento impulsado a través de la red social Instagram llamado VaronesMvdeo replicando el movimiento #MeToo que surgió en octubre de 2017 para denunciar la agresión sexual y el acoso sexual. Tenemos en consideración que no es la mejor herramienta, pero por otro lado es la que deja un sistema judicial que no ha podido cumplir con las víctimas", dice la carta.

"A partir de este momento se hicieron públicos múltiples relatos de brutal violencia, física, sexual y psicológica por parte de Javier Cardellino hacia mujeres tanto menores como mayores de edad. De esta manera entraron a contactarse entre sí las mujeres víctimas de su maltrato. Reunidas de forma presencial o vía Zoom se dio fe no solo de los tristes detalles de las historias, sino que se expresa haber hecho las denuncias correspondientes en comisarías de la ciudad de Maldonado y Montevideo como también de procesos judiciales ingresados en Fiscalía. No se obtuvo una respuesta de la Justicia hasta la fecha con el dolor profundo que esto supone", agrega.

El texto también fue compartido en la plataforma digital Change.org, una plataforma de peticiones para promover soluciones, bajo el título No queremos abusadores en nuestros espacios culturales. En el correr del fin de semana acumuló casi 4.000 firmas de apoyo.

La acción se viralizó en redes sociales, en paralelo a la campaña de la organización de arte y activismo Poster, que llamó a etiquetar tanto a las redes sociales del Auditorio del Sodre como a la actual presidenta de la institución, Adela Dubra.

Así, el sábado se informó que las dos fechas de Cardellino en el Sodre quedaban suspendidas. Dubra lo informó en sus redes sociales, mientras que el propio Cardellino hizo un descargo en su cuenta de Instagram, en el que aseguró que personalmente decidía posponer estos recitales.

"Sé que las pocas personas que se organizan para boicotear estos eventos son mucho menos que las personas que me apoyan. Pero igualmente me está pasando algo parecido a lo que sentí el año pasado previo al festival. Quizás las ganas de tocar me ganaron y fui ingenuo en creer que no habría gente tan perversa como para seguir jugando con estos temas, cuando la verdad es tan evidente. Pero mi cuerpo me pide posponer los shows del Sodre hasta que las únicas denuncias reales en curso (que son las mías) lleguen a su puerto y bajo un diálogo estos temas se terminen de aclarar para siempre", escribió en una historia de Instagram.

El año pasado, Cardellino había sido incluido en la grilla del festival argentino Lollapalooza, y el anuncio también generó una campaña en redes sociales que terminó con la salida del uruguayo del cartel del evento. En su último descargo, quien fuera productor de Rombai aseguró que se alejó del festival por su cuenta.

"Si el año pasado decidí correrme de la grilla del Lollapalooza no fue porque nadie me lo pidiera. Incluso ellos, al igual que el Sodre, tiene los recursos para saber si esos rumores son falsos. Lo cual nunca estuvo en discusión. Me abrí porque sentí que no era el momento indicado", dijo.

En noviembre de 2021, luego de su salida del Lollapalooza, Cardellino publicó un video en el que hizo un extenso descargo. "Sé que pude haber lastimado o lastimé a muchas personas", manifestó.

Desde el Sodre, supo El País, no harán declaraciones al respecto. El músico, en tanto, se encuentra de gira por Argentina, y el próximo lunes se informará sobre el reembolso por las entradas de los shows suspendidos.