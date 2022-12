Axl Rose lanzó el micrófono en un show y golpeó a una fan; las disculpas del cantante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fue a ver a los Guns N´Roses en Adelaida, Australia, y ahora tendrá una anécdota inolvidable, pero no será el mejor de los recuerdos. Es que una fanática sufrió un traumatismo en la cara por culpa de Axl Rose. El frontman de la banda le tiró un micrófono al final del show.

Rebeca Howe (quien tiene el mismo nombre que Kirstie Alley en la serie Cheers) dijo que el golpe fue al final del clásico "Paradise City". "Estaba en la zona Diamond Standing, así que ni siquiera estaba en la primera fila, y era la última canción. Hizo una reverencia y luego lanzó el micrófono hacia el público... y luego bang, justo en mi nariz". En las redes sociales se difundieron videos con el momento del impacto. Al parecer no fue una mala intención del cantante de los Guns.

"Mi mente decía: ‘Dios mío, mi cara está hundida’ ¿Y si hubiera sido un par de centímetros a la derecha o a la izquierda? Podría haber perdido un ojo... ¿Y si me da en la boca y me rompe los dientes? Si mi cabeza hubiera estado girada y me hubiera golpeado en la sien, podría haberme matado", comentó Howe, quien tuvo que ser atendida, a los medios australianos.

La señora tirada en el piso porque le reventaron la cara con el microfono y el flaco de atras contentísimo porque lo agarró ⚰☠⚰☠ https://t.co/48tqnlxuty — GN'R Sudamérica (@gnrsud) December 2, 2022

Las disculpas de Axl

El cantante no demoró en hablar de los ocurrido a través de sus redes sociales.

"Me ha llamado la atención que una fanática pudo haberse lastimado en nuestro show en Adelaida, Australia, posiblemente siendo golpeada por el micrófono al final del espectáculo, cuando tradicionalmente tiro el micrófono a los fanáticos", comienza diciendo el descargo de Axl.

"Si es cierto, obviamente, no queremos que nadie salga lastimado o que de alguna manera lastime a nadie en ninguno de nuestros shows en ningún lugar".



"Habiendo arrojado el micrófono al final de nuestro espectáculo durante más de 30 años, siempre sentimos que era una parte conocida del final de nuestra actuación que los fanáticos querían y sabían que tenían la oportunidad de atrapar el micrófono", continuó.

"Independientemente del interés de la seguridad pública, a partir de ahora nos abstendremos de arrojar el micrófono o cualquier cosa a los fanáticos durante nuestras presentaciones".



"Desafortunadamente, hay quienes por sus propias razones optaron por enmarcar sus informes sobre este tema en una luz más negativa e irresponsable de la nada que no podría estar más lejos de la realidad. Estamos en casa del público y, por supuesto, nuestros fanáticos entienden que a veces sucede".

El mensaje finaliza con "Muchas gracias a todos por entender".