A los 78 años murió Michael Nesmith, el cantante y compositor de The Monkees

Michael Nesmith, el cantante y compositor de The Monkees, murió este viernes a los 78 años. La información fue revelada por la familia del músico estadounidense. "Con infinito amor es que anunciamos que Michael Nesmith falleció esta mañana en su casa, rodeado de su familia, en paz y por causas naturales. Les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento y les agradecemos por todo el amor y la luz que le mostraron a él y a nosotros", escribió su familia en un comunicado de prensa.



Nesmith compuso varios de los clásicos del grupo, como "Mary, Mary", "Circle Sky", "Listen to the Band" y "The Girl I Knew Somewhere". The Monkees se inició en 1966 para protagonizar una comedia televisiva y, a pesar de grabar el éxito "I'm a Believer", en sus primeros trabajos no tenían el control creativo de su repertorio. Al año siguiente, el músico lideró una especie de rebelión contra el productor Don Kirshner y fue a partir del álbum Headquarters que los estadounidenses pudieron plasmar sus ideas en sus canciones.



En una entrevista para Rolling Stone realizada en 2012, el músico explicó su lucha para conseguir la independencia artística. "Éramos jóvenes con nuestro propio gusto musical y éramos más felices interpretando canciones que nos gustaban que las canciones que nos habían entregado", comentó.

Cuando The Monkees se disolvieron a finales de los sesenta, Nesmit formó el grupo First National Band. Grabó tres álbumes de country rock, pero se separaron al poco tiempo. Es por eso que inició su carrera solista, aunque sus trabajos no alcanzaron demasiado éxito comercial. La gran excepción fue "Rio", su sencillo de 1977, que se convirtió en un éxito en Europa y Australia.



En 1996 se reunió con The Monkees para grabar el disco Justus y ofrecer una breve gira por Inglaterra. Recién en 2012 volvería al grupo para participar del tour que la banda ofreció luego de la muerte de Davy Jones. Más adelante, en 2016, grabaron el disco Good Times!. Este año, se embarcaron en una gira de despedida que concluyó en noviembre en Los Ángeles.