A los 57 años murió Mark Lanegan, cantante de Screaming Trees e icono del grunge

Mark Lanegan, el excantante y co-fundador de Screaming Trees, murió ayer a sus 57 años. La noticia fue confirmada desde su cuenta oficial de Twitter, en un escueto comunicado: “Nuestro amado amigo Mark Lanegan ha fallecido esta mañana en su casa de Killarney, Irlanda. (...) No hay más información disponible en este momento. Pedimos por favor que se respete la privacidad de la familia”.



Si bien no se conoce la causa exacta de su muerte, el músico estadounidense batalló con el covid meses atrás e incluso estuvo tres semanas en coma. En diciembre del año pasado publicó Devil In a Coma, un crudo libro de memorias donde el artista registra las secuelas del virus, que incluyó una sordera y problemas para caminar.



A principios de los 80, Lanegan fundó Screaming Trees, banda puntal, junto a Alice In Chains, Pearl Jam, Nirvana y Soundgarden, del movimiento grunge de los noventa. Más tarde, entre otras cosas, colaboraría en cinco discos del grupo Queens of the Stone Age; luego, en 1989, comenzó su carrera solista, que incluyó casi 20 álbumes editados.



En 2018 visitó Montevideo para presentar With Animals, su segundo disco a dúo con el músico inglés Duke Garwood, una colección de 12 canciones en las que las influencias del blues, el soul y la música minimalista se unen para ofrecer un viaje hipnótico y oscuro de 38 minutos. En aquel recital, que presentó en formato de trío, el estadounidense repasó lo mejor de su repertorio con un propuesta oscura e hipnótica.



Además de la publicación de Devil In a Coma, su último gran proyecto fue su colaboración con Moby y Kris Kristofferson en “The Lonely Night”, del disco Reprise, editado por el DJy productor en 2021.