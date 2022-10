André Rieu puso al Antel Arena a bailar el vals en su primer show en Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con todo el público del Antel Arena, que minutos antes se había levantado de sus asientos para bailar un masivo "Danubio Azul", cantando "Cielito lindo", André Rieu cerró su primer show en Montevideo; hoy va el segundo y las pocas entradas que quedan se van a terminar con el boca a boca: lo que entregó el director holandés, al frente de su Johann Strauss Orchestra, fue una fiesta contagiosa.

El público, la verdad, parecía conquistado de antemano. A las 20.00 cuando Rieu ingresó al recinto —al son de la marcha militar, "Entrada de los gladiadores"— acompañado por sus músicos, fue saludado por una ovación a la altura de las circunstancias. La euforia no bajó de intensidad durante las dos horas de un show que entregó todo lo prometido: un festival ligero de clásicos y melodías populares ejecutado con profesionalismo a rajatabla y sentido del espectáculo. Eso que hace de este violinista holandés una de las grandes estrellas de la música actual.

Rieu es, además, un maestro de ceremonias con recursos. Se burló de la impuntualidad uruguaya cuando algunos espectadores se acomodaban con el show empezado y de cierta parsimonia, que señaló como rasgo nacional, cuando muchos se demoraban en llegar a sus asientos tras el intermedio. Haciendo caras de complicidad se comunicaba a través de la modelo Stefi Delay quien hizo de intérprete aunque con algunas desinteligencias idiomáticas.

André Rieu en el Antel Arena

Nada impidió, sin embargo, que se cumpliera la máxima proclamada por Rieu de que la música une, sana y trae felicidad. El espectáculo es una celebración de la música como un hecho colectivo y el público, que siente un fanatismo sano por el director, lo disfrutó como correspondía. Al final la platea terminó apretada frente al escenario saludando con vítores y algún grito de "I love you" a la estrella de la noche.

El repertorio es variado e incluye arias de Puccini ("Nessum Dorma", "Babino caro") y Verdi ("Libiamo"), tonadas populares ("Hava Naguila Hava"); canciones alemanas de los años 20 ("Veronika, der Lenz ist da", por ejemplo); valses austríacos (el "Schneewalzer" con nieve cayendo desde el techo del Antel Arena); clásicos pop ("Tutti Frutti", "Can't Help Falling in Love") y el "Danubio Azul" que terminó ganando a toda la platea. Hay composiciones de Andrew Lloyd Weber, Roger y Hammerstein y varias tradicionales.

Para muchos de esos números, Rieu tiene a su disposición a los Platin Tenors (Serge Bosch, Bela Mavrak, Gary Bennett), un trío de sopranos (Donij van Doorn, Anna Majchrzak y Micaëla Oeste) y los Comedian Harmonists, un quinteto berlinés de cancionero de la República de Weimar. La Johann Strauss responde ajustadísima y tienen una disposición a la fiesta y la buena onda que es parte de la propuesta.

Es difícil no dejarse llevar por un espectáculo como el que trae Andre Rieu. Si la música es sanadora, todos salimos del Antel Arena, rejuvenecidos y, a juzgar por las caras y los comentarios, recargados de felicidad. Y contra eso no hay nada que pueda decir. Es una fiesta de la música y a ver quién puede con eso.