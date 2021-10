Mirtha Legrand fue dada de alta y continuará con la recuperación en su casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras varios días internada en el sanatorio Mater Dei, Mirtha Legrand, fue dada de alta y continuará con su recuperación desde su casa, según se informó en un parte médico. “Se fue a su casa, vinieron Nacho, el padre de Nacho y Marcela, con el médico de cabecera”, explicaron fuentes médicas. La familia y el médico que la atiende se reunieron con el cardiólogo del sanatorio y decidieron que siguiera la recuperación en su hogar.

“Nosotros estábamos preparando para que se fuera mañana”, comentaron.



Mirtha Legrand había sido operada el 30 de septiembre por una obstrucción coronaria. La diva, de 94 años, comenzó a sufrir malestares el miércoles 29 de septiembre por la noche y, tras la revisión de su médico personal al día siguiente, a la mañana, fue trasladada a la institución médica donde le realizaron distintos estudios.



De esta manera le detectaron un problema coronario, por lo que Legrand debió ser sometida a una intervención en la que le colocaron dos stent. Estuvo internada dos semanas.

“Mi abuela está muy bien”, había dicho hace unos días Nacho Viale, su nieto. Viale contó hoy a un medio uruguayo que se comunicó con Mirtha. “La llamé y le dije: ‘Abuela, escuchame…’, y ella me interrumpió y me respondió: ‘No, yo estoy aburrida...’”, recordó Viale, quien inmediatamente decidió echar un ojo al listado de las personas que estaban autorizadas a entrar al Mater Dei.



“Entonces me fijé la lista y eran la cosmetóloga, la peluquera y la maquilladora… ¡Ya era todo el canal! Ese es un buen síntoma”, contó.