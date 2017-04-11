Los Pulitzer este año fueron para Nueva York

The New York Times ganó tres de los prestigiosos premios.

The New York Times fue galardonado con tres premios Pulitzer : Mejor Cobertura Internacional, Mejor Reportaje Especial y Mejor Fotografía de Noticias de Última Hora.

El Pulitzer a Mejor Periodismo Explicativo fue para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, McClatchy y el Miami Herald, por su trabajo sobre los "Papeles de Panamá" y "las infraestructuras ocultas y la escala global de los paraísos fiscales".

En la categoría de Mejor Trabajo de Periodismo de Investigación, el premiado fue el periodista Eric Eyre, del Charleston Gazzete Mail, por su cobertura del flujo descontrolado de opiáceos en las zonas más desfavorecidas de West Virginia.

El Salt Lake Tribune recibió su segundo premio Pulitzer en sus cerca de 150 años de historia al hacerse con el galardón a Mejor Periodismo Local por su trabajo sobre las violaciones que se producen en las universidades en el estado de Utah.

Aunque el Pulitzer se asocia principalmente con el periodismo, también es un premio que se otorga en categorías de ficción, dramaturgia, poesía y música.

La mejor novela, para el jurado de los Premios Pulitzer, fue The Underground Railroad, del escritor neoyorquino Colson Whitehead, "Por una hábil mezcla de realismo y alegoría que combina la violencia de la esclavitud y el drama de escapar en un mito, que le habla a los Estados Unidos contemporáneos", según el texto del jurado , que le otorgó a Whitehead 15.000 dólares.

En dramaturgia, esa misma cantidad de dinero fue para la autora Lynn Nottage y su obra dramática Sweat (segunda vez que Nottage gana este premio), mientras que el Pulitzer en la categoría Música fue para la compositora china —pero radicada en Nueva York, Du Yun.

También hay Pulitzers para historiadores, y este año el ganador en ese rubro fue Heather Ann Thompson, que escribió Blood On The Water, un trabajo sobre la insurrección en la cárcel de Attica en 1971, un hecho que ha dado lugar a más de una película, entre ellas una televisiva de 1980 protagonizada por Morgan Freeman.En base a EFE.

Colson Whitehead.

