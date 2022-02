¿Qué leer? Las crónicas de Camus, los cuentos de Hernán Casciari y los secretos de Facebook 

Las periodistas del New York Times Sheera Frenkel y Cecilia Kang han cubierto para el New York Times todo lo que rodea a las redes sociales e inevitablemente lo que tiene que ver con Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Acá, como resultado de una larga investigación, busca revelar algunos secretos del magnate y la empresa más secretistas del mundo. Lo promocionan como “el libro que Facebook no quiere que leas”.