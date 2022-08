"Un café con Gabriel Rolón": así fue el diálogo del argentino con los socios de Club El País

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La última visita de Gabriel Rolón a Montevideo fue fugaz —llegó y se fue el mismo día—, pero dejó un encuentro memorable con sus lectores. En la tarde del miércoles, los primeros 50 socios de Club El País que adquirieron la colección completa de los libros del argentino que edita este diario, fueron invitados —junto a un acompañante— a participar de Un café con Gabriel Rolón, un diálogo mediado por Déborah Friedmann, periodista y coordinadora de redacción de El País.



La cita fue en el Hotel Hilton Garden y, entre best-sellers como Encuentros (el lado B del amor) e Historias de Diván, el autor y psicólogo se refirió, frente a sus 100 invitados, al valor de estas reediciones que se publican todos los viernes por 290 pesos. “He estado caminando por el interior y en todas partes están los libros de la colección (...) Ahora cualquier persona, ya sea en un pueblito con pocas librerías o en Montevideo, puede adquirir mis libros”, agradeció.



Rolón, que en julio presentó Palabra Plena en San José, Durazno y Montevideo, repasó su carrera. Y cuando Friedmann le preguntó si alguna vez imaginó que llegaría a vender dos millones de libros, llenar un Luna Park y tener cuatro Libros de Oro en Uruguay, el argentino no dudó: “La verdad que no”. Es que su desembarco en el mundo editorial fue casi que una coincidencia.



Antes de editar Historias de diván (2007), su vida era bastante diferente. Era parte de La venganza será terrible, el icónico programa de Alejandro Dolina, tocaba la guitarra e incluso imitaba a Sandro. Hasta entonces, la psicología “solo servía” para que Dolina tuviera material para sus chistes. Sin embargo, una cena con Elizabeth “La Negra” Vernaci y Dolina marcó el inicio de su nueva etapa. “En ese momento estaba en boga el tema de la anorexia y ella me comentó un montón de cosas. Cuando terminamos, le dije: ‘No pegaste una’. Se lo expliqué y, como entendió todo, me invitó a repetirlo en su programa”.



"Un café con Gabriel Rolón". Foto: Juan Manuel Ramos.

Así llegó a Puerta marcada, el ciclo radial de Vernaci. “Ahí, por primera vez, me presentaron como ‘El licenciado Rolón’. ¡Qué fuerte! Era todo muy nuevo”, recordó. “Como gustó mucho el tema, a la otra semana me invitaron a presentar otro”.



Gracias a esa experiencia, el director de la editorial Planeta lo contactó para que hiciera su primer libro. “Al principio pensé que era para que hiciera un prólogo para Dolina, pero en realidad querían un libro mío”.



Eso sí, la propuesta era diferente a lo que luego resultaría ser Historias de diván: le pidieron un libro de autoayuda. “Yo no podía hacer eso; sí uno de psicoanálisis”. Y Rolón recuerda con exactitud el momento en que presentó su debut. “La primera reacción de mi editor fue: ‘¿Vos creés que la gente va a comprar un libro donde una chica de 18 años se muere de cáncer? Esto no es un libro de autoayuda’. Pero al final, nos dimos la mano con el director de Planeta y mi editor, y dijimos: ‘Vamos a festejar que nos dimos el gusto de hacer el libro que queríamos, aunque haya salido mal’”, relató.



Los socios de Club El País durante el encuentro con Rolón. Foto: Juan Manuel Ramos.

Sin embargo, su presagio fue erróneo: Historias de diván fue un best-seller, agotó al menos 13 ediciones y hasta fue adaptada a la televisión en una miniserie emitida por Canal 10. “Fue un éxito tan grande que me di cuenta de que la mirada hacia mí había cambiado”, aseguró. “De ser el chico de Dolina o el muchacho que estaba con La Negra, la gente se empezó a acercar a lo que yo hacía”.



Pero si se trata de reconocimientos, Rolón siente que el más gratificante es el que proviene de sus lectores. “El mimo más grande que recibo como autor es cuando alguien me dice que empezó a analizarse luego de leer mis libros”, dijo.



Por otra parte, el autor y músico se tomó un tiempo para responder a las inquietudes de sus lectores. Habló de la importancia del psicoanálisis para superar las adversidades —todo a través de la pregunta “¿cómo seguimos adelante cuando creemos que ya no podemos?”— y se llevó una ovación luego de su reflexión sobre las relaciones amorosas. “El amor siempre es riesgoso”, aseguró.



“Cuando amás a alguien le das tus miedos, tu historia y tus puntos débiles. Básicamente, le estás dando el poder de hacerte mucho mal y si en una discusión usa algo que te duele mucho para lastimarte, entonces no estés más con esa persona”, explicó. “Buscá a alguien que no use nunca el poder que tiene sobre vos para lastimarte. Eso es amar bien”, concluyó.