Julia Möller confirma su retiro de Canal 5: "Me defraudó el sistema"

Julia Möller fue entrevistada este miércoles al magazine Buen día, de Canal 4, donde dialogó sobre su carrera y el reciente accidente por el que sufrió fracturas y estuvo internada en CTI varios días.

Sobre la situación laboral, Möller confesó que está en trámites "de salida" de Canal 5. "Todavía no estoy retirada totalmente", añadió. La comunicadora estuvo al frente de Periscopio en el canal estatal por más de 20 años.

Sin embargo, el programa no sale al aire desde 2019. La ausencia de productor primero y luego la pandemia impidieron su salida al aire. Möller descartó un regreso: "Cuando me voy, no vuelvo", dijo en la entrevista con Jaime Clara.

"Me defraudó el sistema. Estaba siempre sola trabajando, yo no tenía equipo de producción. Yo atendía el teléfono, era la asistente que recibía al invitado, la que lo atendía y después lo entrevistaba...", dijo. "Me cansé un poco", añadió.