Festival para los chicos, Hugh Jackman, L-Gante y otras cosas que hacer en la semana

El festival Rodamundo acerca las artes a los niños

Desde mañana y hasta el 26 de setiembre se desarrollará la primera edición del Festival Rodamundo, un festival internacional de artes escénicas destinado a jóvenes y niños.

Allí habrá espectáculos nacionales e internacionales (desde Chile, Argentina y España), de variadas disciplinas: teatro, música, circo, clown y magia. También habrá talleres, conversatorios y actividades en el aula a través del Plan Ceibal y se podrá participar de forma presencial en salas de teatro y en forma virtual por Recitales App, según la información oficial.

Los espectáculos nacionales se van a presentar en diferentes salas de Montevideo. Las entradas se podrán adquirir desde la página web del Festival (www.festivalrodamundo.com), desde Tickantel o directamente en la boletería de cada sala.

Las funciones son en Sala Hugo Balzo, Sala Zitarrosa, Sala Jorge Lazaroff de Piedra Blancas, Centro Cultural de España, Centro Cultural Artesano de Peñarol y el Centro Cultural Florencio Sánchez en el Cerro.



"Brooklyn Precinto 99” y otras series en Netflix

Es uno de las sitcoms más eficaces de los últimos tiempos y este viernes llega la séptima temporada a Netflix. Se trata de Brooklyn Precinto 99, la serie producida y protagonizada por Andy Samberg quien hace de Jake Peralta, un detective tan encantador como torpe. También está Charlie (Joe Lo Truglio), un gran secundario. Es divertida y sigue las andanzas de un grupo de policías muy peculiar. También se estrena en Netflix la tercera temporada de Sex Education, una de los grandes éxitos de la plataforma. Y, porque se sabe que tiene fanáticos, la sexta temporada de Keeping Up With The Kardashians.



Dos visitas argentinas y el inicio de una gira nacional

La agenda musical de esta semana ofrecerá recitales para todos los gustos. El primero será el de Conociendo Rusia, el proyecto del argentino Mateo Sujatovich, que el martes llegará a Montevideo para iniciar su seguidilla de seis shows agotados en La Trastienda. La residencia del músico en la sala céntrica estará interrumpida por dos conciertos de Franny Glass, que presentará el disco Canciones para el fin del mundo el viernes y sábado para inciar su gira nacional. Entradas en Abitab. Ambos días, pero en el Teatro de Verano, L-Gante repasará sus éxitos. Quedan entradas para el viernes en RedTickets.



Un thriller futurista con Hugh Jackman llega al cine

Es una suerte de cine negro futurista, un género que de Blade Runner a esta parte ha conseguido cosas interesantes. En Reminiscencia, Hugh Jackman ayuda a sus clientes a recuperar sus recuerdos en tiempos en que no abundan. Sin embargo, se verá envuelto con una femme fatale (Rebecca Ferguson) que le complicará la existencia. Dirige Lisa Joy que viene de la serie Westworld. Los otros estrenos en cines son La purga por siempre, última parte de la saga sobre esa noche en que se permite todo y Paw Patrol, la película basada en el popular dibujo animado de la televisión.



Dos regresos con elogios a la cartelera de teatro

Al Auditorio Vaz Ferreira, ahí en la Biblioteca Nacional, vuelve Recuerdos de Niza, la obra coescrita (junto a Federico Silva) y dirigida por Jorge Esmoris. También la protagoniza, junto a Jorge Temponi y Néstor Guzzini, y es un esperpento carnavalero que habla sobre un carro alegórico y de un montón de cosas más vitales.

En el Teatro Movie se reestrena Toc Toc, la clásica comedia de Laurent Baffie en versión dirigida por Ignacio Cardozo y con un elenco en el que están Bananita González, Virginia Ramos, Alejandro Camino, Elena Brancatti, Darío Sellanes, Eunice Castro y Alejandra Scasso.