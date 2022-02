¿Qué ver?: "Nadie especial", "Haunt" y "La crónica francesa" están en streaming

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una nueva Coppola a la que prestarle atención en el cine

Súmese otra Coppola al universo del cine. Para el caso, es Gia, que es nieta de Francis Ford, sobrina de Sofía y prima de Nicolas Cage, por nombrar algunos integrantes famosos del clan Coppola. Nadie especial es la segunda película de Gia (la primera, Palo Alto de 2013 había sido muy elogiada) y tiene a Andrew Garfield como un influencer en el medio de un triángulo amoroso en tiempos de redes sociales y anonimatos de internet. Se presenta peculiar y un ejercicio interesante, aquí muy lejos de Spider-Man. Una curiosidad en el streaming.

ficha Nadie especial Director: Gia Coppola. Con: Andrew Garfield, Maya Hawke, Nat Wolff. Dónde: Para alquilar en NSNow de Nuevo Siglo. Origen: Estados Unidos, 2020.



Un cronista siempre llamativo y con todos sus recursos habituales

Esto es Wes Anderson en un grado de pureza extremo. Está toda su iconografía pop, su elenco repleto de estrellas y una puesta en escena simétrica e imaginativa. Es una película de episodios que reproduce una edición de The French Dispatch, el improbable suplemento dominical a lo The New Yorker de un diario de provincias estadounidenses. La variedad y la brevedad de los artículos le permite a Anderson meterse en un terreno más lúdico que habitualmente, utilizando recursos y mezclando referencias culturales y cinematográficas. Lo que consigue está muy bien.

ficha La crónica francesa Director: Wes Anderson. Con: Benicio del Toro, Timothee Chalamet.. ¿Dónde? Star+ Origen: Estados Unidos/Francia, 2021.



A veces, a las casas del terror hay que tomárselas más en serio

Si busca una película de terror decente para pasar el rato y ya no sabe bien por dónde rastrear, sepa que en Amazon Prime Video anda Haunt, una historia interesante que, con lo necesario, se las ingenia para mantener la tensión y ofrecer algunos momentos gore a prueba de impresionables. Acá, un grupo de amigos sale a celebrar Halloween y termina en un rancho aislado que se presenta como “La casa del terror”. Entran en busca de algunos sustos pero se convierten en la presa favorita de un grupo de sádicos, que no les pondrá muy fácil eso de salir del lugar sanos y vivos.