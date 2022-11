Millie Bobby Brown vuelve con Enola Holmes, la muchacha más sagaz que tiene Netflix

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tiene todas las virtudes que definen a la familia Holmes. Inteligencia, capacidad de observación y razonamiento deductivo muy por arriba de la media; una obsesión por los detalles que forja su voluntad y determinación inquebrantables; el espíritu revolucionario necesario para cambiar las cosas; cierto inconformismo con su época, traducido en una gran empatía con su entorno y sus pares; cierto halo solitario con el que recubre sus zonas más frágiles y enmascara alguna que otra frustración. Pero Enola Holmes carga sobre sus hombros el injusto estigma de ser mujer y joven en plena era victoriana, una sociedad que busca encorsetar su comportamiento, cortarle las alas y dejarla a la sombra de su hermano mayor: Sherlock Holmes.

Dos años después de su primera incursión cinematográfica, Enola Holmes 2 llegó ayer a Netflix con una frenética aventura basada en la historia real que terminó modificando el mundo de las relaciones laborales del Reino Unido e impulsó el desarrollo del movimiento sindical británico. Millie Bobby Brown, productora y protagonista del film, conversó con el diario argentino La Nación, adelantando parte del desafío que espera a la joven detective capaz de romper la cuarta pared y dialogar con los espectadores del mundo entero.

—¿Enola Holmes es una mujer moderna atrapada en un tiempo viejo?

—Por supuesto. Es un personaje con muchísimas capas; y eso es lo que más me atrajo de ella. Tiene el intelecto de una genia, es inteligente, independiente y fuerte, pero al mismo tiempo vulnerable. Me enamoré de ella leyendo su serie de libros; y decidí comprar los derechos para mi productora. Así comencé a hacer las películas.

—¿Cómo es Enola Holmes 2?

—La secuela presenta un nuevo caso, basado en un episodio histórico. Eso la lleva a meterse en una huelga de trabajadoras de una fábrica de fósforos, en la Londres de finales del 1800. También le hace vivir un romance, desarrollar su relación de hermanos con Sherlock e interactuar, en serio, con su madre y el grupo de mujeres revolucionarias al que ella pertenece.

—Es una película muy colorida, con mucho humor y aventura, pero muestra una sociedad algo más oscura que la de la primera parte, ¿no te parece?

—Totalmente de acuerdo. Es un contraste que quisimos resaltar, marcando también una transición entre films. Si gogleás “finales del 1800”, la mayoría de las imágenes que te aparecen están en blanco y negro; y la gente tiende a olvidarse de que ese mundo real era en colores, lleno de energía, brillo y vitalidad. Quisimos mostrarlo así.

—La película transcurre en la era victoriana, pero aborda tópicos sumamente actuales: cuestiones de género, feminismo, corrupción, lucha de clases. ¿Era algo sobre lo que te interesaba hablar puntualmente?

—Me interesaba hablar de las relaciones laborales, y específicamente de la explotación que sufrían las mujeres. Porque creo que las trabajadoras merecen respeto, protección y el ejercicio pleno de sus derechos, como cualquier otra persona que trabaja. Y al contar esta historia, también podíamos arrojar algo de luz sobre el sexismo, la discriminación por edad y el empoderamiento femenino, además de resolver un caso policial.

—Y qué es más importante para Enola: ¿Resolver el dilema o demostrarle a Sherlock, la sociedad y tal vez a ella misma, que una mujer puede ser tan capaz e inteligente como cualquier otro hombre de la época?

—Ese es un punto crucial. Enola trabaja para hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque resolviendo el caso demuestra quién es en verdad.

Creada por la escritora estadounidense Nancy Springer, Enola lleva protagonizadas siete novelas publicadas entre 2006 y 2021, la última parecida después de que el primer film de Brown fuera visto por 76 millones de hogares sólo en el primer mes de exhibición. En ambos mundos (impreso y audiovisual), tomando prestados personajes y locaciones establecidas en las ficciones originales de Sherlock Holmes, Enola va construyendo su figura de detective en oposición y complementariedad a la de su hermano -interpretado nuevamente por Henry Cavill- quien sigue cultivando su perfil cerebral, irónico y algo ególatra, pero resigna gran parte de su característica frialdad para mostrarse más sensible, melancólico y humano; tres facetas que van siendo moldeadas por la influencia de su hermana.

—¿Vamos a ver una tercera entrega de Enola Holmes?

—Eso espero. Me encantaría. Netflix confió en mí para hacer dos películas, así que espero que confíen una vez más.

A los 14 años, la edad de Enola Holmes en su primera novela, Millie Bobby Brown ya era una de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time. Británica nacida en Marbella en febrero de 2004, tuvo su debut profesional en 2013, como la pequeña Alicia de Lewis Carroll en la serie Once Upon a Time in Wonderland. Le siguieron distintos papeles en Intruders, NCIS, Modern Family y Grey’s Anatomy, pero el verdadero reconocimiento internacional le llegó en 2016 con la interpretación de Once, la adolescente con capacidades telepáticas y psicoquinéticas que protagoniza Stranger Things. Convertida en icono juvenil, en 2019 y 2021 dio vida a la Madison Russell del universo de monstruos compartido por Godzilla y King Kong, antes de embarcarse en la saga de Enola Holmes y seguir recorriendo el mundo, presentándose en las convenciones de cómics y cine más relevantes de la industria del entretenimiento.

—¿En qué estás trabajando en estos momentos?

—Actualmente estoy filmando The Electric State, una aventura retrofuturista dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo (Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, entre otras); y tengo mucha suerte de ser parte de ella. Estoy muy emocionada, creo que será una película que les va a gustar a todos.

—Para después también está la quinta y última temporada de Stranger Things. ¿Podés adelantarnos algo?

—Realmente no sé nada, no me contaron nada. Y si me lo hubieran contado, no te lo diría (risas).