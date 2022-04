Maxi De la Cruz vuelve al cine: tráiler, fecha de estreno y más de su film con Nico Francella

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El jueves 28 de abril llega a cines uruguayos En la mira, la película protagonizada por Nicolás Francella, Maxi De La Cruz, Paula Reca y Emilia Attias, con la participación especial de Gabriel "Puma" Goity.



La historia dirigida por Ricardo Hornos y Carlos Gil se ambienta en un call center de Buenos Aires en un día sofocante, que según detalla el tráiler, de "45° de temperatura y 100% de humedad". "La jornada laboral le pesa poco a Axel (el personaje encarnado por Francella): ni el trabajo estresante de atender las quejas de los usuarios, ni la presión permanente de un jefe insoportable, hacen mella en su espíritu. Es un tipo jovial, carismático, despreocupado, con un talento natural para lidiar con la gente y sus problemas. Hasta que, al atender la última llamada del día, todo comienza a cambiar", se detalla en la sinopsis de En la mira.



"El cliente que se identifica como Figueroa Mont (encarnado por Goity) parece ser uno más entre los consumidores frustrados por los abusos cotidianos de las empresas de servicios. El hombre quiere dar de baja su servicio y la tarea de Axel es disuadirlo, siguiendo las instrucciones enlatadas que aparecen en el monitor de su computadora. Pero Figueroa Mont ya está harto de tanto verso, y para él... ya es suficiente", se detalla.



"Figueroa Mont le informa a Axel que lo está observando a través de una mira telescópica adosada a un rifle de alta precisión y que si no le soluciona el problema le va a volar la cabeza. Axel no quiere creerle, pero el detalle con el que describe a los compañeros que lo rodean y lo que sucede en ese momento en el call center, demuestran que efectivamente tiene al joven En La Mira".



En agosto del año pasado, De La Cruz ofreció una entrevista con el programa Hacemos lo que podemos, donde dio detalles de su participación en la película. "No es comedia, se trata de un thriller", dijo. "Mi personaje se llama Gustavo, es el supervisor de un Call Center y es medio sorete, se cree más que todos y no es nadie", detalló.



"De cine hice una sola cosa y comedia. Esto es otra cosa que me saca de lo mío y tiene un guiño lindo. Me motivó poder hacer un casting y que me convocaran para formar parte", agregó en su momento. A su vez, dijo que el rodaje comenzaría a finales de ese mes —agosto de 2021— en Montevideo, aunque la película simula estar ambientada en el centro de Buenos Aires.



"¡¡Nada como encarar un nuevo proyecto!! Se vienen Gustavo mi personaje en la peli En la mira con tremendo equipo. Ya les iré contando pero, ¡estoy muy feliz y sobre todo agradecido!", escribió el año pasado el actor y humorista en su cuenta de Instagram para anunciar el proyecto.