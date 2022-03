Lady Gaga habla de su personaje en "La casa Gucci" que ya se puede ver en el streaming

Con inromación de The New York Times

Hay quienes piensan que una sola nominación al Oscar para La casa Gucci y que sea para su maquillaje y peluquería es un poco escaso y señalan como evidencia la ausencia de una nominación para su protagonista, Lady Gaga. Puede ser porque lo que cantante devenida actriz carga con el esfuerzo notorio de llevar la película en sus hombros como Patrizia Gucci, una Lady Macbeth de la vida real, en medio de una de las familias más poderosas de la historia de la moda.

Patrizia fue condenada por contratar el asesinato de Maurizio Gucci (Adam Driver), su esposo en un sonado caso de farándula policial que está en el centro de esta película del veterano Ridley Scott y es de lo mejor que ha hecho en mucho tiempo. La Casa Gucci, en la que también están Al Pacino y Jeremy Irons sigue en cartel en cines y desde ayer está para alquilar en NSNow de Nuevo Siglo.

Este es un extracto de una entrevista de Kyle Buchanan para The New York Times en la que Gaga explica su método para encarar un personaje tan difícil.

—La película comienza con una fila de personas que miran las vidrieras de Gucci, deseando poder comprar incluso el segundo artículo más barato de la tienda. ¿Cómo fue el paso de poder pagar todas esas cosas e incluso se las ofrecieron gratis?

—Esa pregunta me lleva a cuando dije esas palabras en el set. Recuerdo que pensé que yo era el segundo artículo más barato, que Patrizia era el segundo artículo más barato de la tienda, que ella nunca sería lo mejor. También pensé en cuando finalmente pude comprar cosas bonitas o me las ofrecieron, siempre había algo dentro de mí, rascándome el corazón, diciéndome que no me pertenecían. Pero creo que parte de ser artista es esa idea de que no somos lo suficientemente buenos. Las cosas materiales son maravillosas, pero en la película vemos cómo el poder y el privilegio pueden ser inherentemente malos.

—Patrizia es ambiciosa en la forma en que persigue a Maurizio, pero inicialmente los estás apoyando como pareja.

—Una de las primeras cosas que le dije a Ridley fue “No sé si realmente había amado a Maurizio”. Y él dijo: “Sí, lo hizo”.

—Hábleme sobre permanecer con el acento de Patrizia durante meses. ¿Fue agotador?

—Me hubiera hecho más daño si no lo hubiera practicado tanto. Estaría hablando así con mi madre, con amigos, para que yo, Stefani, pudiera hablar así y sería totalmente natural. Es como la memoria muscular, de modo que cuando estás en la escena, el acento no se interpone en el camino de lo que está sucediendo. Si tuviera un espectáculo de jazz la semana que viene y no ensayara con anticipación, mi voz no estaría lista para el espectáculo. Mi acercamiento a esto no fue diferente a mi compromiso con la música. Pero quiero ser clara: no creo que se trate de sensacionalizar la actuación de método o estar en el personaje como la única forma. Habría sido más difícil para mí entrar y salir del personaje en el set que permanecer en él.

—¿Cómo se te ocurrió el lenguaje corporal de Patrizia? Por la forma en que pasea y baila, parece tener un centro de gravedad mucho más bajo que tú.

—En algunas técnicas de actuación, lo llaman “usar al animal”. Usé tres animales diferentes para Patrizia. Empecé como una gata doméstica, que tiene ese tipo de cualidad seductora pero también puede ser un poco distante, y usé eso con su físico. Luego se transforma cuando ve a Aldo abrazar a Maurizio. Ella piensa para sí misma: “Tal vez pueda convencer a Maurizio de que se acerque más a la familia, sea parte del negocio familiar”. En esa escena, tomé la decisión de transformarme de gato a zorro. Luego, cuando (un abogado de Gucci) viene a la escuela de mi hija para entregarme los papeles del divorcio, lo que significa que Maurizio no tuvo el coraje de hacerlo él mismo, me transformo en una pantera. Es algo en lo que trabajé estudiando a la pantera. ¿Cuáles son las formas en que la pantera seduce a su presa? ¿Cuáles son las formas en que la pantera es lenta antes de atacar? ¿Qué sucede cuando la pantera está tan enfurecida por el hambre que entra en modo de supervivencia? Siempre sentí que Patrizia estaba sobreviviendo toda su vida.

—¿Cómo es eso?

—Nunca fue tan prestigiosa, brillante o entallada como los Gucci. Siempre había algo en ella que era un poco vergonzoso y raro. Es una mujer que quiere más para sí misma, pero en mi opinión, todo su poder es realmente una ilusión, como el patriarcado es una ilusión sin fin. Es la forma en que, como mujer, puedo sentir que tengo poder, pero tan pronto como un hombre me dice que no, todo mi mundo se derrumba. El simplemente se deshace de ella, una y otra vez, y creo que eso es lo que obligó a este asesinato.

—¿Cómo te sentiste cuando dejaste a Patrizia atrás?

—Para ser honesto, estaba realmente lista para dejarla ir. Es una persona tremendamente complicada y cuando vives en modo de supervivencia todo el tiempo -y ella siempre estuvo en modo de supervivencia- crea un sentimiento de trauma constante. Cuando subí a ese avión de regreso de Italia, tiré mis cigarrillos. Tiré el alcohol, aterricé en Los Ángeles y limpié mi vida porque ya no podía vivir de esa manera. Me estaba matando porque la estaba matando a ella.

—¿Y cómo se siente volver a ser uno mismo?

—Es realmente emotivo. Bromeo con Ridley todo el tiempo, pero realmente experimenté algún tipo de pánico de apego cuando salí del set: lo extrañé mucho. Me sentía como se sentía Patrizia, una vida sin Gucci no valía la pena vivirla. El mejor momento de su vida fue ser Gucci, y puedo decirles, al terminar esta película, que el mejor momento de mi vida fue ser Gucci. Así es como el arte y la vida se alinean.