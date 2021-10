"Fauces de la noche" y "The Voyeurs", terror y thriller erótico para ver en streaming

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

en netflix Conduciendo a dos chicas de dientes filosos

Los vampiros son una de las grandes obsesiones del cine y para alimentarla llegó a Netflix Fauces de la noche (Adam Randall, 2021), que está lejos de la frescura que aportó hace algún tiempo Cielo rojo sangre, también en la plataforma, pero que seguro tiene un público que la sabrá disfrutar.

Acá la ciencia ficción y el terror (que no es tal) se mezclan con una comedia de acción ambientada en Los Ángeles. Allí, un insulso chofer (Jorge Lendeborg Jr.) se cruzará con dos chicas sexy y un tanto singulares (Lucy Fry, Debby Ryan) que lo harán conocer el lado más impensado de la ciudad. Están una de las actrices del momento, Sidney Sweeney; el ex Game of Thrones Alfie Allen y hasta Megan Fox, en entretenimiento bien pasatista.

en amazon prime video Lo que exhibimos y lo que espiamos

Cuando se dice que Sydney Sweeney es una de las actrices del momento, es en serio. Está en las series de HBO Euphoria y The White Lotus, en Fauces de la noche y en uno de los últimos estrenos de Amazon Prime Video, la película The Voyeurs (Michael Mohan, 2021).

Con una premisa a lo La ventana indiscreta, el thriller erótico sigue a Pippa (Sweeney) y Thomas (Justice Smith), pareja que acaba de mudarse a un apartamento y descubre que puede espiar, desde el otro lado de la calle, la vida de los sensuales vecinos. Lo que comienza como una gracia se complica cuando Pippa intenta interferir en la intimidad de los otros, y de ahí en más todo es una sucesión de giros siniestros.



Tiene lo suyo y eso incluye un válido intento de reflexión sobre la actualidad, pero los plot twist son demasiado.