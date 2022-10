"El extraño": el crimen real que estremeció a Australia y hoy inspira un thriller de Netflix

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pasó con La chica más afortunada del mundo, con Vigilante, ni que hablar con Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer. Y ahora con El extraño: el último éxito del streaming también está basado en hechos reales.

El extraño es un nuevo thriller de la plataforma. Hecho en Australia, se mueve entre el drama y lo siniestro, está protagonizado por Joel Edgerton, Sean Harris y Jada Alberts y es, en este momento, la segunda película más vista en Netflix en Uruguay.

Estrenada a comienzos de octubre, la historia dirigida por Thomas M. Wright sigue a un policía encubierto que establece una relación muy cercana con un sospechoso de asesinato, con el objetivo de ganarse su confianza y lograr que finalmente confiese su crimen.

Y se basa en una historia real: la del asesinato de Daniel Morcombe, un chico australiano de 13 años que en 2003 fue secuestrado y permaneció desaparecido hasta 2011, cuando encontraron sus restos. En 2014, Brett Peter Cowan, un hombre con antecedentes de delitos sexuales, fue declarado culpable de su asesinato.

El caso fue contado en el libro The Sting: The Undercover Operation That Caught Daniel Morcombe's Killer' de Kate Kyriacou, y en él se apoya este largometraje, que pretende contar todo en clave de ficción y por eso cambia los nombres de los involucrados.

Sin embargo, la decisión de los productores del film ha sido cuestionada por los padres de Morcombe, quienes revelaron que, en su momento, fueron contactados para hacer una película sobre la muerte de su hijo, pero se negaron de manera rotunda.

Cuando El extraño se estrenó en cines australianos, antes de llegar a Netflix, el padre de Daniel Morcombe dijo en la radio Perth’s 6PR: "Si tienes algo de conciencia, por favor no vayas a ver esta película. Es una historia terrible que glorifica un incidente horrible, el asesinato de nuestro hijo".

Aunque el trasfondo es el de este caso, uno de los más sonados en la historia criminal australiana, la película no aborda algunas situaciones claves y se centra en el aspecto psicológico de la investigación. Ha recibido buenas críticas y elogios por su desarrollo paciente y lento, que la diferencia de otras películas de género de la actualidad.