Europa y sus series y su cine ya no está tan lejos gracias al servicio Europa+

Aunque la oferta de streaming parece interminable cualquiera que busque películas o series fuera de las tendencias sabe que no es tan así. Y el público que busca producciones europeas lo sabe más que nadie.

Quizás atendiendo esa demanda, NSNow, integra a su oferta, el servicio de streaming Europa+. Está disponible en todos los dispositivos. NSNow es la plataforma de streaming gratuita para sus asociados del operador de cable Nuevo Siglo.

Europa+ fue lanzada recientemente en América Latina, pensada para la gran comunidad de apasionados por la cultura europea, según el comunicado oficial. Cuenta con contenido reciente y producciones aclamadas por la crítica: series francesas, dramas italianos, realities británicos y mucho más. La biblioteca de contenidos On Demand presenta la programación en su idioma original con subtítulos.

El catálogo es amplio y variado en el que destacan producciones de BBC y otros estudios reconocidos.

Un repaso a su oferta revela títulos elogiados como las animaciones de Wallace & Gormit, las series británicas A plena vista y Call the Midwife y la francesa (con Valeria Bruni Tedeschi y Anaïs Demoustier), Paris etc. La selección, que incluye más de 1.500 títulos, incluye películas premiadas en festival y mucho cine del que no llega por otros medios a Uruguay.

Los clientes de Nuevo Siglo, tienen un 50% de descuento para sumar Europa+ a la oferta de NSNOW.