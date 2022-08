"Depredador: La presa": la actriz sioux Amber Midthunder contra un villano clásico del cine

The New york Times

Se iba a rodar una gran escena de pelea en Depredador: La presa, y Amber Midthunder se sentía mal. Estaba enferma y había perdido la voz. La secuencia involucra la acción con más intensidad física de la película con una coreografía afinada y un final conmovedor. Y uno espera estar en su mejor momento cuando se enfrenta a un némesis intergaláctico que llegó a la Tierra para cazar personas por deporte.

“¡Tenía muchas ganas de hacerlo! Así que no hablé con nadie en todo el día”, dijo Midthunder. “Y luego dijimos: ‘Lo intentaremos y veremos qué sucede’”.

Los nervios de acero dieron sus frutos. Depredador: La Presa, dirigida por Dan Trachtenberg, es un nuevo capítulo de la saga cinematográfica de Depredador y, desde que está disponible para ver en Star+ es uno de los éxitos del momento. Esta vez transcurre a principios del siglo XVIII y funciona como una aventura sobre ese asunto de crecer. Midthunder interpreta a Naru, una joven comanche que debe demostrar su valía ante una tribu que la subestima.

Pero no hay que subestimar a la actriz de 25 años que está asumiendo el tipo de papel protagónico que no siempre se consiguen en Hollywood. Como miembro de la tribu Fort Peck Sioux, es la rara protagonista nativa americana de películas de acción, encabezando una franquicia que originalmente tenía a Arnold Schwarzenegger.

Realizando saltos que desafían a la muerte, arrojando hachas con precisión y pronunciando frases ingeniosas en el momento oportuno, Midthunder cumple con la mayoría de las definiciones de “héroe de acción”.

No es que ella se sienta así. Aún no. Sin embargo reconoce que Depredador: La presa se suma a un currículum amigable con la acción.

Midthunder se abrió paso con su papel en Legion, el alucinógeno spin-off televisivo de X-Men protagonizado por Dan Stevens, Jean Smart y Aubrey Plaza. El personaje de Midthunder compartía cuerpo con un científico interpretado por Bill Irwin. Lejos de ser desconcertante, su experiencia en el programa la “solidificó” como actriz, dijo, junto con un papel pequeño pero inspirador en el drama de atracos de 2016, Sin nada que perder.

Su trabajo en cine y televisión parece la preparación de una triatleta para los desafíos de Depredador: La presa. Participó regularmente en la serie de ciencia ficción Roswell, New Mexico e interpretó a una intrépida camionera junto a Liam Neeson en Riesgo bajo cero, un thriller que está para ver en Netflix y que incluía jornadas largas sobre hielo delgado. También protagonizó y coprodujo un duro trabajo independiente sobre dos parejas, The Wheel.

Las reseñas de sus colegas sugieren que se trata de una intérprete ya experimentada. Irwin, un admirador evidente, escribió en un correo electrónico a The New York Times que el papel que compartieron fue “la colaboración más fácil de la que creo he sido parte”. Neeson envió un pulgar hacia arriba conciso pero definitivo: “Una excelente joven actriz con una energía que se destaca”.

La carrera de Midthunder comenzó con sólidos cimientos familiares. Su padre, David Midthunder, es un fijo en la pantalla (Westworld, Dark Winds). Ella recuerda haberlo visitado en el set de producciones como Comanche Moon, una precuela de Lonesome Dove. Conoció a su madre, la directora de casting y ex actriz Angelique Midthunder, que era de Tailandia, mientras actuaban en la misma película.

Nacida en la reserva Navajo en Nuevo México, Amber Midthunder creció principalmente en Santa Fe, Nuevo México, con temporadas en California y Florida. Recuerda pasar el rato después de la escuela en la oficina de su madre y, desde su cómoda posición, ver pasar a los actores.

“Me regalaron una carpa de princesas de Disney con un colchón de aire en el piso para mi octavo cumpleaños”, recordó. “Se suponía que debía estar haciendo mi tarea, pero asomaba la cabeza y daba opiniones”.

El padre de Midthunder trató de dar cierta perspectiva sobre el aluvión de imágenes de nativos americanos presentadas por la cultura dominante. Miembro inscrito de Fort Peck Sioux, pasó gran parte de su infancia en la reserva. Su propio padre trabajaba para la Oficina de Asuntos Indígenas, ayudando a los miembros de la tribu con el papeleo.

“Mi papá fue muy directo al mostrarme cómo, desde hace mucho tiempo, los medios de comunicación han mostrado a los nativos”, dijo.

Depredador: La presa cuenta con un elenco mayoritariamente nativo americano, incluido un impresionante primerizo, Dakota Beavers, como el hermano de Naru, y un productor, Jhane Myers, que es comanche y Blackfeet y asesoró ampliamente a la producción. Estos esfuerzos de representación y autenticidad dieron en el blanco de Midthunder.

“A menudo, en piezas de época, nos reducimos a una figura hiperespiritualizada o a esta caricatura violenta y salvaje”, dijo. “Te afecta cuando casi nunca ves a alguien que se parezca a ti o te represente. Eso le hace algo a tu psique, donde te preguntas, como, ‘Oh, ¿no somos lo suficientemente buenos? ¿O es realmente así como nos ve la gente?’”.

Además del papel protagónico de Midthunder, Depredador: La presa se destaca por su uso del lenguaje. La película se puede ver no solo en su inglés original, con algo de comanche y francés, sino también en una versión completamente comanche, doblada por los miembros del elenco. (El francés lo habla una banda de sucios tramperos que ocupan un lugar destacado y brutal en la trama).

Pero incluso antes del estreno de Depredador: La presa, el impulso de la carrera de Midthunder no mostró signos de detenerse: según la prensa, ha sido elegida para Avatar: The Last Airbender, una serie para Netflix. Cuando se le preguntó si había algo que pudiera decir sobre la serie, Midthunder se rió entre dientes y dijo: “Nada de lo que pueda estar hablando en este momento”.

Vio, sí, paralelismos entre su aspirante a guerrera en Depredador: La presa y su propio ascenso como estrella. (“¡Las metáforas son infinitas!”) Pero si sintió alguna presión, mantuvo la cabeza fría.

“Traté de no pensar en todo eso”, dijo. “Cuando llegas allí y estás haciendo el trabajo, sabes, el resto simplemente desaparece”.