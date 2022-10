El conmovedor reencuentro de Michael J. Fox y Christopher Lloyd de "Volver al futuro"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada reencuentro entre Michael J. Fox y Christopher Lloyd llega al corazón de los fanáticos del cine y, especialmente, de la trilogía de Volver al futuro, que protagonizaron y que marcó a varias generaciones. Uno de esos reencuentros ocurrió este fin de semana, y ya se viraliza en redes.

En un panel de la Comic Con de Nueva York, los actores protagonizaron un emotivo reencuentro marcado por las anécdotas del rodaje, las enseñanzas de vida y las fuertes emociones.

Fox, de 61 años, y Lloyd de 83, se fundieron en un fuerte abrazo apenas salieron a escena, y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales acompañadas de palabras cariñosas y emotivas. En el evento, fueron recibidos con una extensa ovación.

Recibidos como dioses pic.twitter.com/Szm5NyaqxW — Fede Carestía 🔍 Mirá A Quién Encontré (@fedecarestia) October 8, 2022

En la charla, además, Michael J. Fox hizo una reflexión en relación al Parkinson que padece hace años y que lo llevó a alejarse de la pantalla. "No lo cambiaría por nada. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que se me ha dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente", declaró.

El intérprete también recordó a su madre, fallecida hace apenas dos semanas, y contó los reparos que tuvo cuando le ofrecieron Volver al futuro a su hijo, no por la película en sí sino porque implicaba que tuviera que trabajar a jornada completa, ya que en ese momento el joven hacía la serie televisiva Family Ties.

"Si puedes encontrar algo de qué estar agradecido, lo que sea, si puedes encontrar algo y decir: 'esto es bueno, hay un mundo de problemas, pero esto es bueno', si puedes hacer eso, la vida deja de ser un caos y va a mejorar para siempre", dijo Michael J. Fox en la Comic Con.

El reencuentro de los actores se dio en el marco de los 37 años del estreno de Volver al futuro, el comienzo de una saga icónica de Robert Zemeckis.