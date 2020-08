Sector productivo se pone en marcha para mover al país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Declarada la emergencia sanitaria el pasado 13 de marzo y superada la cuarentena voluntaria, el gobierno y el sector privado han asumido con vigor el desafío de recuperar la economía nacional sin descuidar la salud de los uruguayos. El País ha realizado un suplemento especial con distintos enfoques, análisis y opiniones sobre la hora que vive el sector productivo.



No son pocos los estímulos aprobados desde el Estado, junto a diversas iniciativas privadas, aunque no siempre son suficientes dada la caída que acusó el Producto Interior Bruto (PIB), acompañada por un mundo en recesión económica.



"Todo lo que se pueda generar desde el Estado va a estar condicionado por un presupuesto que está limitado por un gasto excesivo no previsto. Este año teníamos el objetivo de ahorrar 900 millones de dólares y ya no se va a poder", afirmó el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado.



