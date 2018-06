Yamandú Cardozo y la locura celeste

—¿Cómo fue el proceso creativo de la canción de Locura celeste?

—Nos convocaron para la idea que había en Monte Carlo TV de enfocar de manera distinta la transmisión. Se les ocurrió que nosotros, Tabaré y yo, podíamos componer una canción que acompañara. Comenzamos así el trabajo con el doble objetivo de que esa consigna de "locura celeste" estuviera en la canción y al mismo tiempo, nos gustara y tuviera un tratamiento muy cuidadoso en lo artístico. Quedamos muy satisfechos con el resultado. Es una canción pero al mismo tiempo tiene que tener cosas de jingle, con determinada extensión y de aprehensión rápida. Estuvo muy bueno el proceso, nos divirtió y aprovechamos para cantarle a Uruguay, algo que nunca lo habíamos hecho.

—Muchos músico le han cantado a la selección o al fútbol. ¿Eso de algún modo los presionó?

—No. Locura celeste es la canción del canal para la campaña y las transmisiones de Rusia 2018. No tiene la intención de desplazar a ninguna otra canción; las seguimos cantando todas y creemos que hay lugar para todas. La temática de la letra viene dada por esa "lógica ilógica" que tiene que ver con el sentimiento del hincha de Uruguay. En cuanto a lo musical, la enmarcamos en los géneros donde nos sentimos más cómodos, que son la murga y el rock. La canción nos pedía eso también.

—Además de la canción, en tu caso vas a tener también espacios en el canal. ¿Cómo serán esos segmentos?

—La idea es producir unas entrevistas para Buen día Uruguay que hablen justamente de ese sentimiento "loco" que implica muchas veces ser hincha de la celeste y esperar resultados ilógicos, a priori. El de la charla es un lugar que me gusta mucho y me siento muy cómodo.

—¿Cómo es Yamandú como hincha?

—Completamente loco. Creo que soy una persona bastante sensible y razonable, pero pierdo todo eso con Uruguay. Sufro mucho, me desespero y me esperanzo mucho. Me pasan cosas muy fuertes con la selección: los he seguido mucho desde hace tiempo. Por ejemplo fui a todos los partidos de la Copa América en 2011, también en el Mundial de Brasil con mi hermano Martín. Soy muy hincha de Nacional, pero me mueve más Uruguay. Tengo cábalas diversas que voy cambiando pero siempre encuentro la manera de estar vinculado desde lo afectivo. Siempre digo que uno de los días más intensos de mi vida fue el partido de Uruguay - Ghana en Sudáfrica 2010. Son de esos eventos históricos en los que uno se acuerda exactamente qué estaba haciendo y con quién y todo lo que pasó después.

—¿Vas a Rusia?

—Sí. Vamos a ir con Martín y Fede Moreira. Estaremos la primera fase y después veremos. Ojalá hasta el final.

La murga más Celeste

Agarrate Catalina, la murga de los hermanos Cardozo, ha actuado varias veces para los componentes de la selección. En eliminatorias para el Mundial 2010, una de sus presencias en el Complejo Celeste resultó ser muy motivadora y fue agradecida por el DT Óscar Tabárez.