Winnie Pooh, historia uruguaya y comedia

Christopher Robin: Un reencuentro inolvidable.

Christopher Robin es el nombre del niño que tenía aventuras con el oso Winnie the Pooh y sus amigos (Tiger, el burro Igor, el cerdito Piglet, el conejo Rabbit y demás). La película introduce su historia a manera de capítulos de un libro de cuentos que mezcla dibujos con personajes de carne y hueso y muñecos animados. Hoy Christopher es el gerente de eficiencia de una empresa dedicada a los artículos de equipaje que no pasa por un buen momento. Si a él y a su jefe no se les ocurre pronto una solución para presentar al dueño, habrá muchos despidos. Eso abruma a Christopher y le quita tiempo para compartir con su esposa y su pequeña hija, a la que conoció recién a los tres años de nacer porque él estaba peleando en la guerra. Pero algo inesperado lo hará volver al Bosque de los Cien Acres, Winnie the Pooh se aparecerá accidentalmente por Londres y devolverá al protagonista a la inocencia de la infancia. Eso quiere decir que la forma simple y llana de pensar del osito le hará ver que quizás en los razonamientos más "tontos" se puedan encontrar las salidas. Obviamente que también rondará el mensaje de lo importante que es darle tiempo a la familia. La película apunta a un público de niños chicos, que no demanda tantos efectos especiales o artificios, teniendo en cuenta que lo que se ve se acerca más a lo artesanal. Sobre todo en lo que a muñecos refiere, que destacan más por sus ocurrencias, su forma atravesada de hablar y su humor blanco, que por la manera en que son presentados (muy fiel a la animación). Ewan McGregor es quien más interactúa con ellos y lo hace de buena forma, acompañando una historia llena de sencillez y mucha ternura que sabe entretener.

Título original: Christopher Robin | Director: Marc Forster | Elenco: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss, Adrian Scarborough, Roger Ashton-Griffiths, Paul Chahidi | Género: Comedia/Musical | Origen: Estados Unidos | Duración: 104' | ****

La flor de la vida.

Comienza con una especie de casting para personas de 80 años, buscando una interesante historia para contar. La elegida es la de Aldo y Gabriella, marido y mujer durante casi 50 años, hoy separados. Él es parlanchín, extrovertido, muy confiado de sí mismo; ella es callada, cauta y con los pies en la tierra. Se complementaron bien durante mucho tiempo, pero el desgaste les llegó como a muchos. Hay videos caseros, fotos, momentos cotidianos, confesiones a cámara… una selección bien hecha por las directoras para contar una historia de amor que hoy tiene rostros octogenarios. Una forma de reivindicar la vida a edades en las que a muchos se los considera "muertos en vida" (Aldo lo explica bien con un ejemplo de su gimnasio) y de destacar la importancia de las relaciones en cualquier etapa. Porque hay ganas de vivir después de los 80.

Título original: La flor de la vida | Directoras: Adriana Loeff, Claudia Abend Género: Documental | Origen: Uruguay | Duración: 87' | ***

Amigos por la vida.

Alessandro es un veinteañero que dejó los estudios y con sus amigos se la rebusca vendiendo drogas. Su padre le consigue un trabajo de cuidador de un hombre de 85 años que está en la primera etapa del Alzheimer. El anciano fue un famoso poeta que en su adolescencia vivió de cerca la Segunda Guerra Mundial, de la que le quedan recuerdos que cada tanto afloran. Está claro que el vínculo entre Giorgio encarnado por Giuliano Montaldo, ganador del David di Donatello a Actor de Reparto- y Alessandro los cambiará a ambos, pero si bien la forma cómo lo muestra este film va por el camino tradicional, se reserva algún misterio para el final que permite apelar a la aventura. La conexión entre los protagonistas luce muy genuina y, por momentos, ofrece mucha ternura. Es de esas historias que dejan alegría en el alma.

Título original: Tutto quello che vuoi | Director: Francesco Bruni | Elenco: Giuliano Montaldo, Andrea Carpenzano, Donatella Finocchiaro, Emanuele Propizio, Antonio Gerardi | Género: Comedia/ Drama | Origen: Italia | Duración: 106' | ***