Willy Viola: 40 años de números, micrófonos y goles

-¿Por qué el interés por las estadísticas y el rol de estudios centrales?



-De chico, lo único que me interesaba era la pelota. Mis padres me complacieron en muchas cosas y entre ellas, lo que hacían era comprarme las revistas deportivas de la época. Me compraban “La revista deportiva” y también El Gráfico y Goles, de Argentina. Me empezó a gustar todo eso y me crié escuchando a Heber Pinto y a José María Muñoz, argentino, que era el relator de Radio Rivadavia. Tenía una radio que agarraba la frecuencia como si fuera cualquier emisora uruguaya. Él tenía en estudios a Roberto Rinaldi y luego a Roberto Ayala. Yo tenía 14 o 15 años y me imaginaba haciendo ese trabajo. “¡Qué lindo para hacer eso!”, me decía.



-¿Cómo surgió la primera oportunidad?



-Vivía en Punta Carretas y tenía un vecino y amigo, Aníbal Pedro Ramela, que empezó a trabajar en el Sodre. Al poco tiempo me llamó para decirme que estaban buscando a alguien para hacer estudios en el equipo de básquetbol. Me contactó con Ernesto Taramasco y así empecé, el 28 de noviembre de 1979.



-¿Cómo se dio el pasaje al fútbol?



-Al año siguiente en la CX 26, también del Sodre. Eran radios hermanas, se generó una vacante y entré. A mí lo que me gustaba era el fútbol. Entré por el lado del básquetbol porque era una forma de comenzar a vincularme con el medio. En el equipo de fútbol, el relator era Ruben Casco y estaban Osvaldo Heber Lorenzo, Tito Bernardo, Eduardo Mazzei... era un grupo divino. Luego pasé por otras radios y así me fui armando.



-Acabás de cumplir 40 años en los medios, ¿cuál dirías que fue tu mejor experiencia?



-El mejor equipo que integré fue el de Las voces de la 30, en CX 30. Relataba Néstor Moreno, comentaba Raúl Barizzoni y estaba también el profe Ricardo Piñeyrúa. Tenía mucha audiencia.



-Estuviste 12 años en Sport 890, ¿cómo recordás ese pasaje?



-Tengo muy buenos recuerdos. Me fui por diferencias económicas. No me gustó la forma en que me trató la dirección de la radio y decidí dar un paso al costado en 2009.



-En la actualidad estás en Radio El Espectador con los relatos de Lali Sonsol, ¿cómo es tu rol?



-Voy a todas las transmisiones para hacer la apertura y el cierre. El que hace estudios es el primero en llegar y el último en irse. Pero es un trabajo que me encanta y soy un agradecido a mucha gente que me ha permitido desarrollar la profesión.