Westside: Sueños sin guión

Llega a Netflix la primera serie musical sin guión. Se trata de una producción americana de ocho capítulos que estará disponible desde el próximo viernes. Cuenta la historia de nueve jóvenes que aspiran a ser estrellas de la música, entre los que se encuentra la finalista de American Idol, Pía Toscano. La serie intercala imágenes al estilo documental con videos musicales, dando a conocer veinte canciones originales escritas por reconocidos autores. También se estrenan la segunda temporada de The Sinner, una docuserie, una película y una serie animada.



En Arizona, nueve jóvenes luchan por convertirse en estrellas de la música. La cámara los sigue como si se tratara de un documental. No hay guión, lo que sí está preparado es la serie de ingeniosos videos musicales en los que se va mostrando el talento de cada uno.

Así se presenta Westside, la serie de ocho capítulos que ingresa al menú de Netflix el próximo viernes con la idea de derribar mundos idealizados al estilo American Idol. Lo curioso es que en su elenco cuenta con una finalista de ese reality musical, Pia Toscano.



La nueva serie destaca, entre otras cosas, por presentar canciones originales. Se sabe que son veinte y que fueron escritas por autores de renombre, como Diane Warren, Philip Lawrence, Ryan Tedder, Shane McAnally, Jason “Poo Bear” Boyd, Pat Mohanan, Johan Carlsson, Ross Golan o Busbee. La banda sonora de la serie será lanzada al mercado por Warner Bros. Record, que ya ha dado a conocer dos temas en algunas plataformas digitales: We are The Ones y Vibe.



Otros estrenos. Junto a Westside llegan otras cuatro novedades. Empezando por la segunda temporada del thriller The Sinner, en el que el inspector Harry Ambrose (Bill Pullman) regresa a su pueblo natal para investigar un inquietante doble asesinato, aparentemente cometido por un niño de 13 años. Continúa en el elenco Jessica Biel como Cora Tannetti



Medallas de honor es una docuserie original de Netflix que destaca a ocho de los cerca de tres mil seiscientos estadounidenses que recibieron la condecoración militar más alta del país a partir de la ley promulgada en 1861, durante la presidencia de Abraham Lincoln. Con imágenes de archivo, y comentarios de historiadores y altos rangos, cada episodio narra las experiencias de vida de ocho personas que no solo cumplieron con el deber, sino que sacrificaron todo, incluso la vida.



Combatieron en Italia, Alemania y Francia durante la Segunda Guerra Mundial; en el Paralelo 38 durante la Guerra de Corea; en Laos en la peor hora de la Guerra de Vietnam, y en las escabrosas montañas de Afganistán.



Gracias a los relatos de familiares y hermanos de armas, y a dramatizaciones, los espectadores podrán ponerse en la piel de los héroes mientras enfrentaban esas circunstancias extraordinarias que algunos testigos describieron como “el peor día de sus vidas”.



Los veteranos homenajeados provienen de los lugares más dispares, como una granja en Massachusetts o una comunidad de inmigrantes de Nuevo México, de ciudades grandes y chicas de todo el país. Tres de ellos todavía están vivos.



Legítimo Rey es una película que se ocupa de la historia real y nunca contada de Roberto I de Escocia, que pasó de ser un noble derrotado a un héroe forajido durante la ocupación medieval de Escocia por parte de Eduardo I de Inglaterra. Filmada en Escocia, la protagoniza Chris Pine y la dirige David Mackenzie.



Finalmente se presenta la comedia animada Super Drags, sobre tres jóvenes homosexuales que llevan vidas mundanas trabajando en una tienda por departamentos, tratando con clientes molestos y con un jefe exigente. Por la noche, liberan a su diva interior para convertirse en Lemon Chiffon, Safira Cian y Scarlet Carmesim.